PENTAIR JUNG PUMPEN sucht Außendienstmitarbeiter (m/w/d) Allgäu /Schwaben
DEINE AUFGABEN
- Qualifizierte Beratung und Verkauf unserer Produkte beim Sanitärgroßhandel sowie bei Planungsbüros, Tief- und Anlagenbauern, Kommunen und Abwasserzweckverbänden
- Betreuung des Installationshandwerkes
- Akquisition und Beratung von Neukunden
- Auslegung und Berechnung von Pumpstationen
- Umsetzung der Marketingstrategien mit Gebietsanalyse und Wettbewerbsbeobachtung
- Betreuung und Weiterentwicklung des bestehenden Kundenstammes
- Teilnahme und Durchführung von Verkaufsförderungsaktionen
DEIN PROFIL
- Technische Ausbildung bzw. kfm. Ausbildung mit fundiertem technischen Wissen
- Gute PC-Kenntnisse (MS Office Paket, SAP, CRM-System)
- Mehrjährige Erfahrung im Außendienst, vorzugsweise in unserer Branche
- Ausgeprägte Kommunikationsstärke, Durchsetzungsvermögen und Flexibilität
WIR BIETEN DIR:
Wir wollen, dass Du dich wohl fühlst und Spaß an Deiner Arbeit hast. Deswegen bieten wir Dir neben einer leistungsgerechten Vergütung eine Vielzahl an attraktiven Benefits:
- AT-Vertrag
- 40h / Woche
- 30 Tage Urlaub / Jahr
- Vertrauensarbeitszeit & Homeoffice
- Sales Incentive Plan
- Fahrrad-Leasing
- Dienstwagen
- Weiterbildungsmöglichkeiten
- Betriebliches Gesundheitsmanagement
- Betriebliche Altersvorsorge
- Corporate Benefits und attraktive Mitarbeiterrabatte
- Veranstaltungen & Firmenevents
Hast Du noch Fragen zu Deiner Karriere bei Jung Pumpen? Gerne beantworten wir Dir alle offenen Fragen und freuen uns auf Deine Nachricht.
Frau Marianne Riewe-Schröder (Geschäftsleitung Human Ressource)
Tel. 05204 17-18
E-Mail: hr.jp@pentair.com