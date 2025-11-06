Seit mehr als 100 Jahren steht JUNG PUMPEN privaten, industriellen wie auch kommunalen Auftraggebern als Experte in der Abwasserentsorgung zur Seite. Als Systemanbieter für Haustechnik, Abwassertechnik und Druckentwässerung gehört das Unternehmen zu den Marktführern in Deutschland. JUNG PUMPEN ist ein Tochterunternehmen der Pentair plc mit 10.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 27 Ländern.

DEINE AUFGABEN

Qualifizierte Beratung und Verkauf unserer Produkte beim Sanitärgroßhandel sowie bei Planungsbüros, Tief- und Anlagenbauern, Kommunen und Abwasserzweckverbänden

Betreuung des Installationshandwerkes

Akquisition und Beratung von Neukunden

Auslegung und Berechnung von Pumpstationen

Umsetzung der Marketingstrategien mit Gebietsanalyse und Wettbewerbsbeobachtung

Betreuung und Weiterentwicklung des bestehenden Kundenstammes

Teilnahme und Durchführung von Verkaufsförderungsaktionen

DEIN PROFIL

Technische Ausbildung bzw. kfm. Ausbildung mit fundiertem technischen Wissen

Gute PC-Kenntnisse (MS Office Paket, SAP, CRM-System)

Mehrjährige Erfahrung im Außendienst, vorzugsweise in unserer Branche

Ausgeprägte Kommunikationsstärke, Durchsetzungsvermögen und Flexibilität

WIR BIETEN DIR:

Wir wollen, dass Du dich wohl fühlst und Spaß an Deiner Arbeit hast. Deswegen bieten wir Dir neben einer leistungsgerechten Vergütung eine Vielzahl an attraktiven Benefits:

AT-Vertrag

40h / Woche

30 Tage Urlaub / Jahr

Vertrauensarbeitszeit & Homeoffice

Sales Incentive Plan

Fahrrad-Leasing

Dienstwagen

Weiterbildungsmöglichkeiten

Betriebliches Gesundheitsmanagement

Betriebliche Altersvorsorge

Corporate Benefits und attraktive Mitarbeiterrabatte

Veranstaltungen & Firmenevents

Hast Du noch Fragen zu Deiner Karriere bei Jung Pumpen? Gerne beantworten wir Dir alle offenen Fragen und freuen uns auf Deine Nachricht.

Frau Marianne Riewe-Schröder (Geschäftsleitung Human Ressource)

Tel. 05204 17-18

E-Mail: hr.jp@pentair.com