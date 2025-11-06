06.11.2025  Stellenangebot Alle News von Pentair Jung Pumpen

PENTAIR JUNG PUMPEN sucht Außendienstmitarbeiter (m/w/d) Allgäu /Schwaben

Seit mehr als 100 Jahren steht JUNG PUMPEN privaten, industriellen wie auch kommunalen Auftraggebern als Experte in der Abwasserentsorgung zur Seite. Als Systemanbieter für Haustechnik, Abwassertechnik und Druckentwässerung gehört das Unternehmen zu den Marktführern in Deutschland. JUNG PUMPEN ist ein Tochterunternehmen der Pentair plc mit 10.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 27 Ländern.

DEINE AUFGABEN

  • Qualifizierte Beratung und Verkauf unserer Produkte beim Sanitärgroßhandel sowie bei Planungsbüros, Tief- und Anlagenbauern, Kommunen und Abwasserzweckverbänden
  • Betreuung des Installationshandwerkes
  • Akquisition und Beratung von Neukunden
  • Auslegung und Berechnung von Pumpstationen
  • Umsetzung der Marketingstrategien mit Gebietsanalyse und Wettbewerbsbeobachtung
  • Betreuung und Weiterentwicklung des bestehenden Kundenstammes
  • Teilnahme und Durchführung von Verkaufsförderungsaktionen

DEIN PROFIL

  • Technische Ausbildung bzw. kfm. Ausbildung mit fundiertem technischen Wissen
  • Gute PC-Kenntnisse (MS Office Paket, SAP, CRM-System)
  • Mehrjährige Erfahrung im Außendienst, vorzugsweise in unserer Branche
  • Ausgeprägte Kommunikationsstärke, Durchsetzungsvermögen und Flexibilität

WIR BIETEN DIR:

Wir wollen, dass Du dich wohl fühlst und Spaß an Deiner Arbeit hast. Deswegen bieten wir Dir neben einer leistungsgerechten Vergütung eine Vielzahl an attraktiven Benefits:

  • AT-Vertrag
  • 40h / Woche 
  • 30 Tage Urlaub / Jahr
  • Vertrauensarbeitszeit & Homeoffice
  • Sales Incentive Plan
  • Fahrrad-Leasing
  • Dienstwagen
  • Weiterbildungsmöglichkeiten
  • Betriebliches Gesundheitsmanagement
  • Betriebliche Altersvorsorge
  • Corporate Benefits und attraktive Mitarbeiterrabatte
  • Veranstaltungen & Firmenevents

Jetzt bewerben

Hast Du noch Fragen zu Deiner Karriere bei Jung Pumpen? Gerne beantworten wir Dir alle offenen Fragen und freuen uns auf Deine Nachricht.

Frau Marianne Riewe-Schröder (Geschäftsleitung Human Ressource)
Tel. 05204 17-18
E-Mail: hr.jp@pentair.com

Jung Pumpen GmbH
Jung Pumpen GmbH
Industriestr. 4-6
33803 Steinhagen
Deutschland
Telefon:  05204 - 170
www.jung-pumpen.de
Anzeigen
KERMI Duschdesign GmbH
Schröder Wannentechnik GmbH
delphisXpert
Caleffi Armaturen GmbH
SHKjournal

DESTATIS:

30.10.2025

Produktion im September 2025: +1,3 % zum Vormonat
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

30.10.2025

Bruttoinlandsprodukt stagniert im 3. Quartal 2025
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

31.10.2025

Einzelhandelsumsatz im September 2025 real um 0,2 % höher als im Vormonat
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung