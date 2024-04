Neues Abgas-Einsteigermodel testo 310 II EN. Bild: Testo SE & Co. KGaA

Das neue Abgas-Analysegerät testo 310 II EN inkl. dem SmartProbe testo 510i kombiniert einfache Funktionen mit großer Messgenauigkeit und eignet sich damit perfekt für alle Basismessungen an der Heizungsanlage nach DIN EN 50379-1 und -3.

Das kompakte Abgasanalysegerät bietet, parallel zur einfachen Bedienoberfläche, eine Menüführung mit vier integrierten Messmenüs für Abgas, Zug, CO-Umgebung und Druck. Alle Messergebnisse sind auf einem Blick im Display sichtbar und sogar konfigurierbar, dank dem hochauflösenden Grafikdisplay. Während der Messung bleiben die Hände bei Bedarf frei – denn das Abgasanalysegerät testo 310 II EN kann über die Magnete auf der Geräterückseite an Metallflächen, z. B. am Brenner fixiert werden.

Praktische Remote-Funktion

Doch das ist nicht die einzige praktische Eigenschaft: Über die testo Smart App lässt sich das testo 310 II EN über die Remote-Funktion bedienen und konfigurieren. Darüber hinaus ergibt sich über die testo SmartApp die Möglichkeit das testo 510i zur Druckmessung zu verwenden. Bei Bedarf können die Messergebnisse per Bluetooth®-Schnittstelle an den optional erhältlichen Testo-Schnelldrucker übertragen oder per E-Mail versendet und direkt vor Ort ausgedruckt werden.

Robust und clever

Die robuste Bauweise für raue, schmutzige Umgebungen, die schnelle Sensor-Nullung in 30 Sekunden, der leicht auswechselbare Sondenfilter und der schnell zu entleerende Kondensatauffangbehälter machen das Abgasanalysegerät zum optimalen, weil clever durchdachten Werkzeug für Anlagenmechaniker.

Mehr Informationen zum Produkt.