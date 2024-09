Warmes Wasser in Bad und Küche mit kostenloser Umgebungswärme: Die neue Warmwasser-Wärmepumpe WWK-I Plus von Stiebel Eltron für das Ein- oder Zweifamilienhaus liefert bis zu 65 Grad warmes Trinkwasser – unabhängig davon, welche Heizungsanlage installiert ist. Über den Drehregler am Gerät oder die MyStiebel-App lässt sich die Warmwasser-Wärmepumpe spielend leicht bedienen.

Je nach Variante liefert die WWK-I Plus bis zu 200 Liter oder 300 Liter warmes Trinkwasser – und das dank kostenloser Umgebungswärme im Aufstellraum wie zum Beispiel einem Waschkeller oder dank ungenutzter Abwärme von Geräten wie Gefriertruhe oder Kühlschrank. „Die Warmwasser-Wärmepumpe holt sich die Energie zur Trinkwassererwärmung aus der Raumluft“, erklärt Produktmanager David Müller-Kröger vom Haustechnikhersteller Stiebel Eltron. „Das macht die Warmwasserbereitung extrem effizient – und hat zudem den Vorteil, dass der Aufstellraum gekühlt und entfeuchtet wird.“ Auch der Anschluss an eine Photovoltaikanlage ist möglich, um kostenlosen Sonnenstrom zu nutzen. „Ein weiterer Vorteil der Warmwasser-Wärmepumpe ist, dass die Heizungsanlage im Sommer ausgeschaltet werden kann, was den Verbrauch von Gas oder Öl reduziert und somit den CO 2 -Austoß senkt.“ Durch das natürliche Kältemittel R290 ist die WWK-I Plus besonders umweltfreundlich.

Die Warmwasser-Temperatur lässt sich intuitiv am Gerät selbst einstellen. Aus der Ferne lassen sich mit der MyStiebel-App auch Modi wie ein Urlaubs- oder Hygieneprogramm einstellen. „Auch Zeitprogramme sind möglich oder eine Warmwasser Plus-Funktion, wenn beispielsweise Gäste zu Besuch sind“, sagt Müller-Kröger. „Die WWK-I Plus ist so innovativ konstruiert, dass sie aus einer Kilowattstunde Strom mehr als vier Kilowattstunden Wärmeenergie erzeugt – das ist äußerst effizient und spart Kosten bei der Warmwassererwärmung.“ Je nach Ausführung liegt der COP, also die Leistungszahl, bei 4,27 (WWK-I 200 Plus), 4,21 (WWK-I 300 Plus) beziehungsweise bei 4,15 (WWK-I 300 W Plus) nach EN 16147 bei einer Umgebungstemperatur von 20 Grad Celsius und einer Warmwassertemperatur von 53 Grad Celsius. Der eingesetzte Lüfter sorgt zudem dafür, dass die Warmwasser-Wärmepumpe leise läuft.

Die WWK-I Plus lässt sich nicht nur problemlos und unabhängig von der Heizungsanlage nachrüsten, sondern ist auch leicht zu installieren. „Die Warmwasser-Wärmepumpe kommt mit einem serienmäßigen Netzstecker“, erklärt Müller-Kröger. „Sobald das Gerät an den Kalt- und Warmwasseranschluss angeschlossen ist, können der Speicher befüllt und die Warmwassertemperatur eingestellt werden – fertig.“ Nach der Integration des Geräts in die Stiebel Eltron-Servicewelt können registrierte Fachhandwerker aus der Ferne auf die Warmwasser-Wärmepumpe zugreifen. Zusätzlich erleichtert die ServiceWelt-App den Einsatz vor Ort, da alle relevanten Daten zur Wärmepumpe übersichtlich verfügbar sind.

Erhältlich ist die WWK-I Plus von Stiebel Eltron ab sofort.

Warmwasser-Experte seit 100 Jahren

1924 revolutionierte Stiebel Eltron mit einem innovativen Ringtauchsieder die elektrische Warmwasserbereitung und gilt seither als Warmwasser-Experte mit Produkten made in Germany. Zum Portfolio zählen unter anderem Durchlauferhitzer, seit fast 50 Jahren Wärmepumpen und seit mehr als 30 Jahren Lüftungssysteme.