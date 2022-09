Armaturenserie Architectura Square für einen urbanen Look im Badezimmer

Geradlinigkeit und kompromisslose Funktionalität - die neue Armaturenserie Architectura Square von Villeroy & Boch bringt mit ihrer geometrischen und doch weich anmutenden Formensprache einen aktuellen, großstädtischen Look ins Badezimmer. Erhältlich in den vier Oberflächen-Finishes Brushed Gold, Brushed Nickel, Black Matt und Chrome ist Architectura Square wie gemacht für individuelle Badgestaltungen.* Gleichzeitig bieten die hochwertigen Armaturen intelligente, praktische Features für besten Nutzungskomfort.

Zur Wahl stehen drei Einhebelmischer: eine Wandauslaufarmatur sowie zwei Standarmaturen für Waschtische, wobei sich die imposante, erhöhte Variante ausgezeichnet mit Aufsatzwaschtischen kombinieren lässt. Hinzu kommt ein Wanneneinlauf, weitere Modelle für Badewanne und Dusche werden folgen.

Alle Archtitectura Square Armaturen sind mit EasyClean-Strahlreglern ausgestattet und dadurch besonders einfach zu reinigen und optimal gegen Kalkablagerungen geschützt. Ein integrierter Strahlregler sorgt für ein gutes Wassergefühl und einen kräftigen Strahl, obwohl die nachhaltige Eco-Wassernutzung den Durchfluss auf 5 l/min begrenzt.

Mit Architectura Square lässt sich ein modernes Bad-Design selbstbewusst in Szene setzen. Insbesondere in den Farben Brushed Gold* und Matt Black avanciert Architectura Square zum Stil-Statement am Waschplatz. Die zeitlose Armatur passt hervorragend zu den Waschtischen der Keramikkollektion Architectura, kann aber auch sehr schön mit vielen weiteren Waschtischen aus aktuellen Serien von Villeroy & Boch kombiniert werden.

* Oberflächen Brushed Gold, Brushed Nickel erhältlich ab März 2023.