Ob zur Wärmeversorgung während der Bauphase, zur Bauaustrocknung oder bei Ausfall der vorhandenen Heizung – temporäre Heizungsanlagen sind in vielen Anwendungen unverzichtbare Helfer. Dementsprechend erfahren mobile Heizungen eine stark wachsende Nachfrage. Allerdings ist die Suche und Anmietung des passenden temporären Heizsystems zeitaufwändig und kann sich empfindlich lange hinziehen. Die neue MobileHeating Buchungsplattform von Viessmann Climate Solutions schafft jetzt Abhilfe und verkürzt den Zeitaufwand auf wenige Minuten. Preise und aktuelle Verfügbarkeit der Geräte werden angezeigt, das sorgt für maximale Transparenz.

Viessmann Climate Solutions ist Teil der Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), dem weltweit führenden Anbieter von intelligenten Klima- und Energielösungen.

One-Stop-Shop: Manuelle Preisanfragen gehören der Vergangenheit an

"Im vergangenen Jahr haben wir viele Möglichkeiten identifiziert, um den gesamten Vermietungsprozess zu optimieren. Kunden brauchen in vielen Fällen eine sofortige Lösung, sowie transparente Angaben hinsichtlich der Kosten", sagt Baris Buchholz, Business Development Manager. "Wir haben eng mit unseren Kunden zusammengearbeitet, um den gesamten Prozess auf Minuten zu verkürzen, so dass die Kunden zwei- bis dreimal mehr Zeit für andere Bereiche ihres Geschäfts haben."

Mit der neuen Plattform von MobileHeating wurde ein One-Stop-Shop für mobile Heizsysteme entwickelt, der die gesamte Branche vereint. Manuelle Preisanfragen gehören der Vergangenheit an: Die Mietpreise sind nun unmittelbar auf der Plattform einsehbar, was Unternehmen ermöglicht, sofortigen Einblick zu erhalten, ohne auf Rückmeldungen warten zu müssen. Darüber hinaus bietet die neue Plattform eine vollständige Einsicht in die Verfügbarkeit von temporären Heizzentralen, die Nutzerinnen und Nutzer erhalten Zugriff auf den umfassenden Produktkatalog von mehr als 50 Anbietern und sehen auf einen Blick, welche Anlagen verfügbar sind. Gebucht wird die ausgewählte Anlage direkt über die MobileHeating Plattform.

“Durch MobileHeating konnten wir in kürzester Zeit eine mobile Heizzentrale mieten, um die langfristige Wärmeversorgung eines Seniorenheims sicherzustellen", fasst Mike Wendler, Inhaber des Fachbetriebs Mike Wendler Sanitär- Heizung- Klima aus Krostitz und einer der ersten Nutzer der neuen Plattform, seine positiven Erfahrungen zusammen.

Zentraler Zugang zu den führenden Anbietern mobiler Heizlösungen

Die neue Plattform von MobileHeating hilft Kunden, temporäre Heizlösungen innerhalb von Minuten zu mieten. Dazu bietet sie den zentralen Zugang zu den führenden Anbietern mobiler Heizlösungen in ganz Deutschland, darunter mobiheat, HOTMOBIL, Mobile Wärme 24, Bautrocknung matter, MINKNER, Energie Express, Qio und weitere.

Weitere Informationen bei:

Baris Buchholz

Tel.: +49 151 55176834

E-Mail: mobileheating(at)viessmann.com

oder unter: mobileheating.de