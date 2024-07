Geberit erweitert sein Dusch-WC Sortiment AquaClean um ein neues Modell. Ab 1. April 2024 ist Geberit AquaClean Sela Square erhältlich – das erste Dusch-WC des Sanitärspezialisten mit eckiger Formensprache. Damit reagiert der Hersteller auf die gestiegene Nachfrage nach Modellen mit klaren Linien und Konturen im Badezimmer. Das zeitlose Design aus der Feder von Christoph Behling verbindet Funktionalität und Ästhetik auf harmonische Weise. Diese Verbindung hat Geberit ebenfalls auf die Fernbedienungen der Geberit AquaClean Modelle übertragen und deren Funktion und Gestaltung überarbeitet. Darüber hinaus wird die Verpackung von AquaClean Dusch-WCs dank eines optimierten Konzepts nachhaltiger.

Im eckigen Design des neuen Geberit AquaClean Sela Square befinden sich die gleichen Funktionen wie im bekannten AquaClean Sela: Spülrandlose Keramik mit TurboFlush, WhirlSpray-Duschtechnologie, Ladydusche und Orientierungslicht. Auch bei AquaClean Sela Square ist die gesamte Technik des Dusch-WCs unsichtbar in die Keramik integriert.

Zeitloses Design und durchdachte Funktionalität

Geberit bedient die Nachfrage nach eckigen WCs mit unterschiedlichen Modellen, beispielsweise dem iCon Square oder dem Smyle Square. Mit dem neuen Geberit AquaClean Sela Square erfüllt der Sanitärexperte nun auch diesen Designwunsch mit dem zusätzlichen Komfort eines Dusch-WCs. Die Variante AquaClean Sela Square zeichnet sich durch eine klare Formensprache aus und erfüllt mit hochwertigen Materialien die Anforderungen von Endkunden an puristisches Design. Mit seiner eckigen Form nimmt Sela Square das Design anderer Produkte im Bad auf und integriert sich in das gestalterische Gesamtkonzept des Bades. Für Designer Christoph Behling ist das AquaClean Sela Square die logische Ergänzung zum bestehenden Sela Sortiment: „Die eckige Form dominiert im heutigen Bad, sei es die eckige Duschwanne, der eckige Waschtisch oder der Spiegel. Das eckige WC macht in diesem ästhetischen Kontext Sinn.“ Nicht nur die Gestaltung, sondern auch die Technik des Sela Square entspricht allen Produktstandards von Geberit – von der hohen Qualität über eine einfache Installation bis hin zum umfangreichen Serviceangebot.