In diesem Webinar wird erklärt, auf was Sie bei der Montage von Pluggit iconVent Geräten für einen einwandfreien Betrieb achten sollten. Es werden die unterschiedlichen Regelungen von der einfachsten Steuerung bis zur APP erläutert und wie die Steuerungen elektrisch richtig angeschlossen werden müssen. Es wird erklärt, was eine Zonenregelung ist und wie Sie diese einrichten.

