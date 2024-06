Groß und geräumig soll es sein - das Bad für die ganze Familie. Besonders wichtig ist eine clevere Raumaufteilung, damit das Bad möglichst zeitgleich von mehreren Personen benutzt werden kann, ohne sich in die Quere zu kommen. Zentrum des Familienbades ist die Duschkabine. Dank Kermi entsteht mit einer individuellen Gleittürvariante ein großzügiger Duschtraum, der egal wo im Badezimmer platziert Duschspaß für alle Mitbewohner garantiert.

Gerade am Morgen geht es oft hektisch zu im Badezimmer. Alle Familienmitglieder müssen sich fast zeitgleich fertig machen für die Arbeit, Schule oder den Kindergarten. Vom Duschen bis zum Zähneputzen - wichtig ist genügend Platz und eine kluge Anordnung im Bad. Aber auch konkrete Vorlieben und Bedürfnisse sollten bei der Badplanung berücksichtigt werden.

Individuelle Duschlösung von Kermi: Die NICA Gleittür bodenfrei und Seitenwand, die über KermiEXTRA mit einem Glassegment WALK-IN XB zu einer Kabine in U-Form umgestaltet wird. Das Dekor sorgt für optimalen Sichtschutz hin zur Toilette. Bilder: Kermi GmbH

Kermi bietet durch eine große Auswahl und den Sonderservice KermiEXTRA die Möglichkeit, die Duschkabine so zu individualisieren, dass alle Familienmitglieder damit zufrieden sind. Perfekt für Groß und Klein ist die NICA Gleittür bodenfrei und Seitenwand, die über KermiEXTRA mit einem Glassegment WALK-IN XB zu einer Kabine in U- Form umgestaltet wird. Dank integriertem Soft-Open und Soft-Close Mechanismus lässt sie sich die Tür ganz einfach von jedermann bedienen. Durch das reduzierte Design wirkt die geräumige Duschkabine trotzdem dezent und passt sich ideal in das Badezimmer ein. Das hochwertige Dekor Stripe 2 ermöglicht hin zur Toilette einen Sichtschutz und sorgt für mehr Intimsphäre. Damit es keine Stolperfallen im Badezimmer gibt, wurde auch der Duschplatz bodeneben mit dem Kermi

Duschboard LINE mittig gestaltet. Das Board und die Rinnenabdeckung wurden mit den Bodenfliesen des Badezimmers belegt. Dadurch fügt sich der Duschbereich nahtlos in das Familienbad ein. Dem Familiengetümmel sind keine Grenzen gesetzt.