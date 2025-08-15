HERZ bietet im Bereich der Fernwärme nicht nur Übergabestationen, sondern auch Ventile an. Diese wurden speziell an die Anforderungen von Fernwärme angepasst und ermöglichen den Einsatz bei Temperaturen bis 150 °C sowie Drücken bis 25 bar. Von Differenzdruckreglern bis hin zu Kombiventil-Volumenstromreglern: HERZ bietet Fernwärmeventile sowohl in geschraubter als auch in geflanschter Ausführung.

Fernwärmeventile werden in Hausübergabestationen im Fernwärme- netz auf der Primärseite verbaut. Der Vorteil besteht darin, dass der Einsatzbereich für Temperaturen bis 150 °C und Drücke bis zu 25 bar gewährleistet ist. Dies ist durch spezielle Dichtungen aus EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) sichergestellt. Die an den Markt angepassten Einbaumaße ermöglichen einen einfachen Einbau in bestehende Systeme. HERZ Fernwärmeventile wer- den am Prüfstand an der TU-Graz getestet und bestechen mit der Qualität. Vor- erst werden die Ventile mit Dimensionen DN15 bis DN100 zur Verfügung stehen. Je nach Dimension sind geschraubte oder geflanschte Ausführungen erhältlich. Ob Differenzdruckregler und 2-Wege Ventile oder Kombiventile, HERZ bietet das passende Produkt für jegliches Kunden- anliegen.

HERZ Kombiventil-Volumenstromregler Bestellnr.: D H406 XX

VERFÜGBAR

Die Kombiventile sind vorgesehen zum Einbau in der Primäseite von Fernwärmeübergabestationen. Das druckunabhängige Regel- und Regulierventil ist eine Kombination eines Regel- und Regulierventils mit einem Differenzdruckregler. Die Einstellung des gewünschten Durchflusses erfolgt durch Drehen an der Ventilspindel, wodurch der maximale Hub des Regelventils festgelegt wird. Einstellungen zwischen 20 % und 80 % des Nenndurchflusses werden empfohlen.

Max. Betriebsdruck:

25 bar (bis DN 65); 16 bar (ab DN 80)

Max. Differenzdruck am Gehäuse:

20 bar (bis DN 25, geschraubt/ bis DN 65 geflanscht)

16 bar (ab DN 32, geschraubt)

15 bar (ab DN 80, geflanscht)

HERZ 2-Wege-Ventil Bestellnr.: D H035 XX

VERFÜGBAR

Das druckentlastete 2-Wege-Ventil dient in erster Linie zur Regelung desVolumenstroms in Fernwärme und HLK-Anlagen. Außerdem kann es für das Öffnen und Schließen von Leitungen eingesetzt werden. Als Durchflussmedium kann Wasser im Temperaturbereich von 2 °C bis 150 °C verwendet werden. Das druckentlastete 2-Wege-Ventil kann in nahezu allen Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen sowie in industriellen und technologischen Prozessen eingesetzt werden. Die Ventilcharakteristik ist gleichprozentig.

Max. Betriebsdruck: 25 bar (bis DN 65); 16 bar (ab DN 80)

Max. Differenzdruck am Gehäuse: 2 bar

HERZ Differenzdruckregler Bestellnr.: D H402 XX

VERFÜGBAR

HERZ Differenzdruckregler sind für Primärseite von Fernwärmeübergabestationen zur Gewährleistung eines konstanten Differenzdrucks über den Regelbereich im Vor- lauf oder Rücklauf einsetzbar. Der Differenzdruckregler ist ein Regler in Geradsitzausführung und arbeitet ohne Hilfsenergie. Der gewünschte Differenzdruck-Sollwert kann zwischen 50 kPa und 150 kPa eingestellt werden. Der eingestellte Wert ist mit Hilfe des Einstelldiagrammes ablesbar. Im Lieferumfang enthalten sind zwei Impulsleitungen, diese sind im Vorlauf und im Rücklauf einzubinden.

Max. Betriebsdruck: 25 bar (bis DN 65); 16 bar (ab DN 80)

Max. Differenzdruck am Gehäuse: 20 bar (bis DN 65); 15 bar (ab DN 80)