Die Revolution in der Kältemittelmesstechnik: Das Gerätekonzept der neuen Kältemittelwaage in Kombination mit dem Kältemittelventil von testo verbindet einfachste, intuitiv bedienbare Messtechnik mit robuster Gerätemechanik, intelligenten Algorithmen und modernsten IT-Anforderungen, z.B. durch Protokollversand per E-Mail.

Durch die Bluetooth Konnektivität, der robusten Verarbeitung, dem schmutzunempfindlichem Gehäuse, der gummierten Oberfläche, dem Staubblocker und dem kombinierbaren, intelligenten Kältemittelventil ist die Kältemittelskala speziell an die Bedürfnisse des modernen Kältetechnikers angepasst. Die Kältemittelskala schafft effizienteres Arbeiten durch Zeit- und Ressourcenschonung.

Zur Befüllung der Kälteanlage oder der Wärmepumpe benötigen Sie mit der testo Technik lediglich die Kältetechnik App, die Monteurhilfe inklusive Schläuche und die Kältemittelwaage in Kombination mit dem Ventil.

Key Facts Kältemittelwaage testo 560i

Vollautomatische Befüllung nach Gewicht, Überhitzung und Unterkühlung (in Kombination mit dem intelligenten Ventil)

Automatische Kältemittelbefüllung mit Überfüllungsschutz

Fernanzeige und Steuerung erfolgt über die automatische Anbindung an die App oder der testo Monteurhilfe

3D-Ecken für akkurate Positionierung und strukturierte Gummi-Oberfläche für stabilen Halt des Behälters

Optimierte Auflagefläche für viele Kältemittelflaschengrößen

Kompakt & leicht: 31 cm x 28,7 cm x 5,8 cm (Länge*Breite*Höhe), 4,36 kg

Dank integriertem Traggriff einfach wie ein Koffer zu transportieren

Für Kältemittelbehälter bis zu 100 kg

Hohe Genauigkeit mit Auflösung 10g

Bluetooth Reichweite von bis zu 30m , Erhöhung der Reichweite auf bis zu 150m in Kombination mit einer testo Monteurhilfe

70h Batteriestandzeit, austauschbare AA Batterien

Robust: Schutzklasse IP 44

effiziente Dokumentation und Protokollierung per W-Lan über die App direkt als E-Mail senden

Kleinschmidt Aktionsangebote Kältemittelskala testo 560i

Für den praktischen Einsatz und zur sicheren Mitführung und Aufbewahrung wird die Kältemittelwaage ordentlich verpackt, in einer robusten Umhängetasche, mit Schaumstoffinlet für das Ventil, inklusive Bedienungsanleitung ausgeliefert.

0564 2560 Kältemittelwaage im Set inklusive intelligentem Ventil für 305,30 € zzgl. MwSt.

0564 1560 Kältemittelwaage testo 560i für 193,50 zzgl. MwSt.

