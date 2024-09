13. September 1949: Gründung des Branchenverbandes.

Ziel des Verbandes bis heute: die Stärkung von Flüssiggas als sichere, klimafreundliche und wirtschaftliche Option im Energiemix Deutschlands.

Wichtige Meilensteine der Verbandsgeschichte: Verlässliche Standards, Flüssiggas-Sicherheitsdienst, Deutsche Flüssiggas Akademie, biogenes Flüssiggas im Gebäudeenergiegesetz.

„Haben Flüssiggas als Garant für eine verlässliche und kostengünstige Wärmeversorgung in Deutschland etabliert“, sagt Jobst-Dietrich Diercks, Vorsitzender des Deutschen Verbandes Flüssiggas e.V. (DVFG).

Wärme, Mobilität und Energielieferant für Camping und den heimischen Grill: Flüssiggas ist heute fest verankert im Alltag von Millionen Menschen in Deutschland. Vor 75 Jahren legen 25 Flüssiggas-Händler und eine Raffineriegesellschaft dafür den Grundstein. Am 13. September 1949 schließen sie sich in Hannover zur AFWL zusammen, der „Arbeitsgemeinschaft der Energieversorgungsunternehmen für den Vertrieb von Flüssiggas zur Gewinnung von Wärme und Licht“. Ihr gemeinsames Ziel: Die wirtschaftliche und technische Entwicklung der Flüssiggasversorgung der noch jungen Bundesrepublik voranzutreiben.

In den folgenden Jahrzehnten entwickelt sich der Branchenverband, der seit 1980 seinen heutigen Namen Deutscher Verband Flüssiggas e.V. trägt, zur zentralen Stimme der deutschen Flüssiggaswirtschaft: „Durch Innovationen und technologische Expertise haben wir mit unseren Mitgliedsunternehmen in den vergangenen 75 Jahren viel bewegt und Flüssiggas als Garant für eine verlässliche und kostengünstige Wärmeversorgung in Deutschland etabliert“, sagt Jobst-Dietrich Diercks, Vorsitzender des Deutschen Verbandes Flüssiggas e.V. (DVFG). „Auch mit Blick auf die Zukunft wird klar: Erneuerbares Flüssiggas ist ein entscheidender Faktor für eine erfolgreiche Wärmewende im ländlichen Raum.“



Wichtige Meilensteine der Verbandsgeschichte

Verlässliche Standards

Bereits 1954 werden die ersten „Technischen Richtlinien Flüssiggas“ erarbeitet und veröffentlicht. Sie ermöglichen eine sichere und effiziente Nutzung des Energieträgers. Der Verband entwickelt das Regelwerk seither kontinuierlich weiter. Nach zahlreichen Aktualisierungen besitzt es heute in der Version Technische Regel Flüssiggas 2021 (TRF 2021) Gültigkeit für das Inverkehrbringen, Errichten und Betreiben von Flüssiggas-Anlagen. Flüssiggas-Sicherheitsdienst

1987 gründet der DVFG den Flüssiggas-Sicherheitsdienst (FSD), eine freiwillige Organisation der Mitgliedsunternehmen. Der FSD hilft bei Betriebsstörungen sowie Unfällen – und unterstützt die beteiligten Einsatzkräfte bei der schnellen und effektiven Gefahrenbeseitigung. Deutsche Flüssiggas Akademie

Seit 2015 wird das Schulungsangebot des DVFG unter dem Dach der Deutschen Flüssiggas Akademie gebündelt. Die zahlreichen Lehrgänge vermitteln Wissen aus unterschiedlichen Anwendungsbereichen – von der Wärmeversorgung der eigenen vier Wände bis zum Betrieb von Heizung, Kühlschrank und Herd in Wohnmobilen und Wohnwagen. Mehr als 17.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben inzwischen bereits die Schulungen besucht. Biogenes Flüssiggas im Gebäudeenergiegesetz

2020 wird biogenes Flüssiggas – seit 2018 auf dem deutschen Markt verfügbar – in das Gebäudeenergiegesetz (GEG) aufgenommen und im GEG 2024 bestätigt. Ein wichtiger Schritt, damit der erneuerbare Energieträger für Menschen abseits der Wärmenetze auch künftig eine pragmatische Option ist, klimafreundlich zu heizen.

Gut gerüstet für die Zukunft – dank biogenem Flüssiggas und Infoportal

Die Arbeit des Verbandes ist davon geprägt, die Wärmewende im ländlichen Raum voranzutreiben. Dafür spielen moderne Flüssiggas-Heizungen mit biogenem Flüssiggas und Flüssiggas-Hybridheizungen eine Schlüsselrolle. Mit Blick auf eine zukunftssichere Heizungsmodernisierung sind sie für eine Vielzahl von Bestandsgebäuden wirtschaftlich interessante Optionen. Mit den prognostizierten Mengen für den Wärmemarkt in Deutschland, könnten je nach eingesetzter Anlagentechnik bis 2030 zwischen 143.000 und 365.000 neue Flüssiggas-Heizungen installiert werden, die in Kombination mit biogenem Flüssiggas die 65-Prozent-Anforderung des GEG erfüllen.

Ob eine Flüssiggas-Heizung zum eigenen Gebäude passt, zeigt der Heiz-Navigator unter www.heiz-navigator.de. Die neue Microsite des DVFG bringt relevante Informationen rund um die Heizungsmodernisierung leicht verständlich auf den Punkt. Zudem erhalten Hauseigentümerinnen und -eigentümer mit dem interaktiven Tool eine fundierte Einschätzung zu pragmatischen und bezahlbaren Heizoptionen.