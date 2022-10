Ob zum Wachwerden nach dem Aufstehen, als erfrischende Massage nach dem Sport oder zur Entspannung nach getaner Arbeit - mit den hochwertigen Duscharmaturen aus den Serien Verve Showers und Universal Showers von Villeroy & Boch wird das Duschritual zum wohltuenden Erlebnis. Mit ihren zeitlosen Designs fügen sie sich harmonisch in jedes Bad ein, denn sie können mit sämtlichen Villeroy & Boch Armaturen kombiniert werden und passen zu allen Stilrichtungen - von lässig-natürlich über puristisch-urban bis klassisch-elegant.

Verve Showers ist eine mehrfach ausgezeichnete Designkollektion für Anspruchsvolle, Universal Showers ist ausgesprochen vielseitig und zeitlos angelegt. Beide Kollektionen können dezent in das Gesamtbild des Badezimmers integriert oder als besonderes Highlight in Szene gesetzt werden. Die Duscharmaturen sind ausgestattet mit technischen Features wie dem EasyClean Strahlregler, der die Reinigung von Wasserresten erleichtert und so wirksam Verkalkungen verhindert.

Das Sortiment besteht aus sieben Artikeln: Verve Showers und Universal Showers umfassen jeweils eine runde Handbrause mit drei Strahlarten, die bei Verve Showers via EasySwitch im Handumdrehen umgestellt sind, ein Duschset mit runder Handbrause und ein komplettes Duschsystem aus runder Hand- und Kopfbrause. In der Kollektion Verve Showers kommt eine Handbrause mit schmalem Duschkopf hinzu. Die Duschsets und Duschsysteme sind als Aufputzlösungen konzipiert, die sich für Neubauten und auch besonders gut für Sanierungs- und Renovierungsprojekte eignen.

Abgerundet wird das Angebot durch acht Kopf- bzw. Regenbrausen, vier in eckiger und vier in runder Ausführung, sowie eine große Auswahl an Ergänzungsprodukten wie Duscharme, Duschschläuche und verschiedene Halterungen.