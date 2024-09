Repabad ist mit am Start, wenn am 25. September 2024 zum ersten Mal der Branchentreff DIREKT in Salzburg die Tore öffnet. Die Messe für Badprofis aus dem zweistufigen Vertriebsweg ist die Plattform, um sich direkt bei den Herstellern über Produkte, Dienstleistungen und Angebote zu informieren.

„Geballtes Fachwissen kompakt verpackt“ heißt es im September in Salzburg (25.09.24). Erstmals in der Geschichte des Branchentreffs DIREKT geht es nach Österreich. In bester Lage direkt am Flughafen Salzburg präsentieren über 20 ausgewählte Aussteller auf 1.000 qm ihre Produkte und Sanitärlösungen. Beim Austausch unter Bad-Expertinnen und -Experten zeigt Repabad Produktlösungen für das Komplettbad. „Gemeinsam mit meinem Außendienst-Team werde ich selbst vor Ort sein, um unsere österreichischen Partner wiederzusehen und neue Badexpertinnen und -experten kennenzulernen. Ich freue mich auf den ersten Branchentreff in diesem Jahr und bin gespannt, wie das Messekonzept unseren Partnern in Österreich gefällt. Für mich ist die Plattform optimal, da sie das geballte Fachwissen der Branche kompakt, an einem Tag und an einem Ort bündelt. Und zudem mit Salzburg in einer attraktiven Stadt“, bringt Gunther Stolz, geschäftsführender Gesellschafter Repabad GmbH, die Vorteile auf den Punkt. Auch beim Branchentreff DIREKT in Hofheim, am 09.10.24, ist Repabad mit von der Partie und freut sich auf einen regen Austausch.

Repabad zeigt sein Komplettbad-Sortiment, das Sanitärinstallateuren und - händlern neben Zeitersparnis und „Alles aus einer Hand“ weitere Vorteile wie hochwertige Qualität, Design und Mehrwert-Funktionen bietet.

Anmeldung für Badprofis: Branchentreff DIREKT

www.repabad.com/partner/