Permaster black Rückspülfilter schützen die Hausinstallation sicher und zuverlässig vor Schmutzeinspülungen aus dem öffentlichen Rohrnetz. Für die von der DIN EN 806-5 vorgeschriebene regelmäßige Reinigung des Hauswasserfilters wird einfach am Ablauftrichter gedreht und damit die Rückspülung in Gang gesetzt. Bildnachweis: perma-trade Wassertechnik

Auch wenn unser Leitungswasser zu den am besten kontrollierten Lebensmitteln gehört und das Wasserwerk in kristallklarer und erstklassiger Qualität verlässt, kann es auf seinem kilometerlangen Transportweg zum Verbraucher verschiedene Partikel wie Rostteilchen und Sandkörner mitnehmen. Damit diese Teilchen nicht ins häusliche Rohrsystem eingespült werden und dort Schäden an Armaturen und Ventilen in der Trinkwasserinstallation verursachen, ist nach DIN 1988-200 hinter dem Wasserzähler ein mechanischer Filters einzubauen. Damit dieser auf Dauer ebenfalls „sauber“ bleibt, sollte er nach DIN EN 806-5 in einem Intervall von zwei bis sechs Monaten regelmäßig rückgespült werden. Mit der permaster black Rückspülfilter-Produktserie lassen sich diese Anforderungen sicher und einfach umsetzen – und der Kunde erhält dabei auch noch einen „Filter fürs Leben“ in besonders hochwertiger Materialqualität und mit edler Optik. Je nach Kundenwunsch und Komfortbedürfnis sind die Rückspülfilter in verschiedenen Varianten erhältlich – etwa auch als Filter-Druckminderer-Kombination und in einer Automatik-Ausführung.

Stark. Robust. Hygienisch.

Permaster black Filter zeichnen sich durch besonders hochwertige Materialqualitäten aus und schirmen nicht nur die Hausinstallation vor Schmutzeintrag ab – sie sind auch selbst äußerst robust und langlebig. Dabei ist die schwarz getönte Filtertasse weit mehr als ein Zeichen von Coolness im Keller: sie garantiert optimale Hygiene, indem sie den nötigen Lichtschutz bietet und damit unerwünschter Algenbildung vorbeugt. Trotz „Verdunkelung“ ist die nötige Transparenz gewährleistet, um den jeweiligen Verschmutzungsgrad der Filtertasse erkennen zu können.

Saubere Sache: Patentiertes Streifenbürstenprinzip

Die von der DIN EN 806-5 vorgeschriebene regelmäßige Reinigung des Hauswasserfilters lässt sich beim permaster black Rückspülfilter einfach und schnell – im Handumdrehen – erledigen: Um die Rückspülung manuell auszulösen, wird einfach am Ablauftrichter gedreht, dadurch kehrt sich die Fließrichtung des Wassers um und der Filter reinigt sich sozusagen selbst „von innen heraus“. Dank des patentierten Streifenbürstenprinzips ergibt sich während dieses Rückspülvorgangs zudem ein doppelter Reinigungseffekt. Die Streifenbürsten reinigen sowohl Edelstahlfiltersieb wie auch die Filtertasse, das Ganze läuft ohne eine Unterbrechung der Wasserversorgung ab.

Selbst spülen oder spülen lassen?

Keine Frage: Die permaster black Produktserie ist auf unterschiedliche Kundenwünsche und Komfortansprüche eingestellt. Wer´s ganz bequem mag und sich nicht weiter mit seinem Hauswasserfilter und dessen Reinigung beschäftigen möchte, wählt einfach die permaster black Automatik-Variante. Dann wird der Rückspülvorgang nach voreingestellten Intervallen regelmäßig automatisch in Gang gesetzt und der Filter reinigt sich zuverlässig und von selbst. Bei dieser Filter-Variante ist allerdings ein Trichtersiphon mit Abwasseranschluss vorzusehen.

Druck rausnehmen und Armaturen schützen

Permaster black ist auch als Filter-Druckminderer-Kombination erhältlich. Diese kombiniert die Vorteile der hochwertigen permaster black Rückspülfilter mit einem integrierten Druckminderer. So können Druckschwankungen aus dem Versorgungsnetz ausgeglichen werden und Armaturen und Geräte werden wirkungsvoll vor Schäden geschützt. Weiterer angenehmer „Nebeneffekt“: Eine Reduzierung des Wasserdrucks auf das gewünschte Maß senkt den Wasserverbrauch ohne Komfortverlust.