Hören Sie in der neuen DOYMA Podcast- Folge mit Margret Lueßen vom Oyten-Podcast im Interview, wie die geschäftsführenden Gesellschafterinnen Kerstin Ihlenfeldt-Wulfes und Tanja Kraas vor über 30 Jahren in die Firma DOYMA eingestiegen sind. Sie berichten von ihren Erfahrungen und Herausforderungen in der Geschäftsführung und wie sie es geschafft haben, das Unternehmen erfolgreich weiterzuentwickeln. Außerdem geben sie einen Einblick in die Unternehmenskultur, die bei DOYMA eine große Rolle spielt. Erfahren Sie mehr über die spannende Geschichte von DOYMA und die Vision der beiden Schwestern, das Unternehmen auch in Zukunft erfolgreich zu führen.

