Jedes Zuhause ist einzigartig und soll den individuellen Stil seiner Bewohner widerspiegeln - auch in Bad und Küche. Unabhängig vom Design müssen moderne Wohnkonzepte sowohl durchdacht als auch funktional sein und eine angenehme Atmosphäre versprühen. Ob kosmopolitisch, urban, komfortabel oder klassisch - GROHE bietet für jeden Einrichtungstrend eine passende Lösung. Das umfangreiche Portfolio umfasst neben Armaturen und Duschsystemen auch Dusch-WCs, Keramiken und Wassersysteme. Mit seinem Komplettbadangebot und der Perfect Match Philosophie bietet die Marke für Architekten und Planer alles, was sie zur Planung zeitgemäßer und harmonisch gestalteter Raumkonzepte benötigen.

Armaturen für jedes Bad

Von minimalistischem Look bis Designstatement, von Generationenbad bis Pflegeeinrichtung, von Unterputz bis Aufputz - das GROHE Sortiment umfasst Modelle für jede Badezimmerart. So eignet sich die neu aufgelegte Eurosmart Serie aufgrund ihrer Vielzahl an verschiedenen Hebelvarianten perfekt für die Wohnungswirtschaft und Menschen mit eingeschränkten motorischen Fähigkeiten. Die Armaturenlinien Essence und Allure wiederum setzen echte optische Highlights am Waschtisch. Eine große Auswahl sensorgesteuerter Varianten rundet das Angebot ab.

Pures Duschvergnügen

Passend zu den Armaturen bieten GROHE Duschsysteme für jedes Badezimmer stilvolles Design, hohe Funktionalität und ein Maximum an Komfort. Die Vielzahl an Formen, Oberflächen und Ausstattungen ermöglicht Architekten und Planern eine große Gestaltungsfreiheit - ob als Unterputz- oder Aufputzsystem, mit unterschiedlichen Kopfbrauseformen, schwenkbaren Brausearmen, Seitenbrausen oder Wannenausläufen. Duschsysteme mit SmartControl wie zum Beispiel GROHE Euphoria überzeugen darüber hinaus mit intuitiver Bedienung und mühelosem Einstellen der Wassermenge und -temperatur. Die Grohtherm SmartControl Unterputz-Varianten sind besonders platzsparend und passen durch ihr schlankes, elegantes Aussehen perfekt in jedes Badezimmer. Auch die GROHE Handbrausen überzeugen durch vielfältige Funktionen und ausgezeichnetes Design. Runde oder eckige Kopfbrausen für Wand- und Deckenmontage komplettieren das Portfolio. Im Inneren sorgen innovative Technologien wie GROHE DreamSpray für eine optimale Wasserverteilung, während GROHE EcoJoy dabei hilft, Wasser zu sparen.

Von geometrisch bis geschwungen: passende Keramik für jedes Projekt

Ergänzt wird das Angebot durch die GROHE Keramiklinien. Für ein stimmiges Gesamtbild erleichtern sie Planern und Architekten eine stilvolle wie durchdachte Badgestaltung: Die GROHE Keramiklinien sind sowohl funktional als auch optisch ideal auf die verschiedenen Produktserien abgestimmt - für mehr Komfort im Bad ohne Spritzer oder Überlaufen. In der neuesten Designkollektion im GROHE Portfolio, Essence, stehen Waschtischmodelle mit einem sehr schlanken Design im Mittelpunkt. Ebenfalls Teil der Kollektion sind WCs, die das elegante Erscheinungsbild mit ihren besonders flachen Sitzen abrunden. Die eleganten und schlichten Badewannen sorgen insbesondere als freistehende Variante für einen echten Blickfang in jedem Bad. Zusammen mit GROHE Armaturen und Accessoires entsteht so ein harmonisches Badkonzept, beispielsweise mit GROHE Essence Keramiken und den Armaturen der Linien Atrio, Essence, Plus oder Lineare. Die Bau Keramik passt mit ihrer dezenten und zeitgemäßen Gestaltung ideal zu BauEdge, BauLoop oder BauFlow Armaturen, während die Cube Keramik die klaren Linien der Serien Eurocube, Lineare und Allure unterstreicht.

Farben für ein außergewöhnliches Ambiente

Sanitärprodukte in attraktiven Farben erlauben eine maximale Gestaltungsfreiheit für Planer und Architekten und setzen stilvolle Akzente. Für ein optimales Zusammenspiel von Design und Qualität setzt GROHE dabei auf ein innovatives Verfahren: Die PVD-Technologie (physikalische Gasphasenabscheidung) erzeugt nicht nur brillante Farbtöne, sondern sorgt auch für besonders langlebige Oberflächen. Innerhalb der Colors Kollektion bietet GROHE farbige Armaturen, Brausen, Betätigungsplatten und Accessoires, die jedem Badezimmer eine besondere und elegante Note verleihen. Neben klassischem Chrom stehen einzigartige Farbtöne wie Supersteel, Cool Sunrise, Warm Sunset oder Hard Graphite zur Auswahl.

Vielfältiges Küchenportfolio

Auch das GROHE Küchenportfolio wird dem hohen Anspruch an Qualität und Design mühelos gerecht. Neben Armaturen, Spülen und Accessoires in vielfältigen Formen, Stilen und Oberflächen setzt die Premium-Marke unter anderem mit ihren nachhaltigen Wassersystemen neue Standards. GROHE Blue und GROHE Red liefern gefiltertes Trinkwasser in den Varianten Still, Medium oder Sprudelnd beziehungsweise kochend heiß direkt aus der attraktiven Küchenarmatur. Dies sorgt nicht nur in Büroküchen für hohen Komfort und ein Plus an Nachhaltigkeit.

Umfangreiche Services und Beratung

Architekten und Planer finden in GROHE einen verlässlichen Partner auf Augenhöhe. So bietet die Marke Architekturbüros, Projektentwicklern und Bauherren nicht nur ein breites Portfolio an designstarken und hochwertigen Produkten. Sie unterstützt Kunden darüber hinaus mit einem ganzheitlichen Beratungs- und Service-Konzept. Dazu gehören beispielsweise Printpublikation wie die ,GROHE Architekturlösungen’, um Referenzobjekte einem breiten Fachpublikum zu präsentieren. Mit seinem Engagement auf Branchenkongressen setzt sich GROHE zudem dafür ein, den Dialog über die aktuellen Trends der Architektur- und Bauszene zu fördern. Außerdem profitieren Kunden von einer engen Betreuung durch den GROHE Außendienst, der sie individuell und ganzheitlich berät - von der Bemusterung bis hin zur Gestaltung von Komplettbädern oder Lösungsansätzen zu Themen wie Hygiene oder Gebäudezertifizierungen. So unterstützt die Marke zum Beispiel mit ihren Cradle to Cradle Certified®-Produkten bei einer konsequenten Kreislaufwirtschaft und der Planung nachhaltiger Gebäude. Beim Einbau von Waschtischarmaturen mit GROHE EcoJoy Technologie ist beispielsweise eine Durchflussreduzierung auf 5,7 Liter pro Minute möglich. Bauträger, die GROHE Produkte einsetzen, können so bei der Zertifizierung die Gesamtbewertung für ein Gebäude erhöhen und wertvolle Punkte sammeln. Um Planern und Architekten noch mehr Transparenz über den ökologischen Fußabdruck der Produkte zu bieten, stellt GROHE zudem bis Ende Oktober 2022 EPDs (Environmental Product Declarations) für 18 Produktgruppen mit mehr als 600 Einzelprodukten zur Verfügung.