20.11.2025  Pressemeldung Alle News von Pentair Jung Pumpen

Pentair JUNG PUMPEN: Kommunale Abwassertechnik - Seminar Einbau, Inbetriebnahme und Wartung

Am 14.01.2026 um 09:00 bis 16:00 Uhr in Steinhagen

Seminarinhalte

NUTZEN

Potentiale und Vorteile der Wartung erkennen und anwenden können

SEMINARINHALTE

  • Neues aus dem Hause Jung Pumpen
  • Kurzwiederholung zum Produktprogramm Pumpen, Schächte und Steuerungen
  • Einbauhinweise für Pumpen und Schächte
  • Montage und Inbetriebnahme von Druckentwässerungspumpwerken
  • Einstellung der Niveaukontaktgeber
  • Prüfmethoden zur Feststellung von Fehlern bzw. Fehlerursachen an Pumpwerken
  • Reparaturmöglichkeiten vor Ort
  • Wartung von Pumpwerken, Druckentwässerungs-, Haupt- und Zwischenpumpwerken
  • Demontage und Montage von Pumpen
  • Zubehör für optimalen Einbau

Termine

14.01.2026 09:00 bis 16:00, Steinhagen    Jetzt anmelden

22.04.2026 09:00 bis 16:30, Steinhagen   Jetzt anmelden

23.09.2026 09:00 bis 16:30, Steinhagen   Jetzt anmelden

18.11.2026 09:00 bis 16:30, Steinhagen   Jetzt anmelden

Referenten
Christian Winter (ASW AbwasserService Christian Winter)

Seminarkosten
Die Seminarkosten pro Teilnehmer betragen 70,00 € zzgl. MwSt..

Teilnehmerzahl
15 Teilnehmer

Übernachtung
Gern können Sie auf ein günstiges Hotelkontingent in der näheren Umgebung zurückgreifen. Sprechen Sie uns hierzu gern an.

Branche
Anlagenbauer,
Betreibergesellschaften

Dokumente
Themenplan AT-Einbau, Inbetriebnahme und Wartung
Topic Plan AT-Installation,Commissioning,Maintenan

Jung Pumpen GmbH
Jung Pumpen GmbH
Industriestr. 4-6
33803 Steinhagen
Deutschland
Telefon:  05204 - 170
www.jung-pumpen.de
