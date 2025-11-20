Am 14.01.2026 um 09:00 bis 16:00 Uhr in Steinhagen

Seminarinhalte

NUTZEN

Potentiale und Vorteile der Wartung erkennen und anwenden können

SEMINARINHALTE

Neues aus dem Hause Jung Pumpen

Kurzwiederholung zum Produktprogramm Pumpen, Schächte und Steuerungen

Einbauhinweise für Pumpen und Schächte

Montage und Inbetriebnahme von Druckentwässerungspumpwerken

Einstellung der Niveaukontaktgeber

Prüfmethoden zur Feststellung von Fehlern bzw. Fehlerursachen an Pumpwerken

Reparaturmöglichkeiten vor Ort

Wartung von Pumpwerken, Druckentwässerungs-, Haupt- und Zwischenpumpwerken

Demontage und Montage von Pumpen

Zubehör für optimalen Einbau

Termine



14.01.2026 09:00 bis 16:00, Steinhagen Jetzt anmelden



22.04.2026 09:00 bis 16:30, Steinhagen Jetzt anmelden



23.09.2026 09:00 bis 16:30, Steinhagen Jetzt anmelden



18.11.2026 09:00 bis 16:30, Steinhagen Jetzt anmelden

Referenten

Christian Winter (ASW AbwasserService Christian Winter)

Seminarkosten

Die Seminarkosten pro Teilnehmer betragen 70,00 € zzgl. MwSt..

Teilnehmerzahl

15 Teilnehmer

Übernachtung

Gern können Sie auf ein günstiges Hotelkontingent in der näheren Umgebung zurückgreifen. Sprechen Sie uns hierzu gern an.

Branche

Anlagenbauer,

Betreibergesellschaften

Dokumente

Themenplan AT-Einbau, Inbetriebnahme und Wartung

Topic Plan AT-Installation,Commissioning,Maintenan