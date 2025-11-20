Pentair JUNG PUMPEN: Kommunale Abwassertechnik - Seminar Einbau, Inbetriebnahme und Wartung
Seminarinhalte
NUTZEN
Potentiale und Vorteile der Wartung erkennen und anwenden können
SEMINARINHALTE
- Neues aus dem Hause Jung Pumpen
- Kurzwiederholung zum Produktprogramm Pumpen, Schächte und Steuerungen
- Einbauhinweise für Pumpen und Schächte
- Montage und Inbetriebnahme von Druckentwässerungspumpwerken
- Einstellung der Niveaukontaktgeber
- Prüfmethoden zur Feststellung von Fehlern bzw. Fehlerursachen an Pumpwerken
- Reparaturmöglichkeiten vor Ort
- Wartung von Pumpwerken, Druckentwässerungs-, Haupt- und Zwischenpumpwerken
- Demontage und Montage von Pumpen
- Zubehör für optimalen Einbau
Termine
14.01.2026 09:00 bis 16:00, Steinhagen Jetzt anmelden
22.04.2026 09:00 bis 16:30, Steinhagen Jetzt anmelden
23.09.2026 09:00 bis 16:30, Steinhagen Jetzt anmelden
18.11.2026 09:00 bis 16:30, Steinhagen Jetzt anmelden
Referenten
Christian Winter (ASW AbwasserService Christian Winter)
Seminarkosten
Die Seminarkosten pro Teilnehmer betragen 70,00 € zzgl. MwSt..
Teilnehmerzahl
15 Teilnehmer
Übernachtung
Gern können Sie auf ein günstiges Hotelkontingent in der näheren Umgebung zurückgreifen. Sprechen Sie uns hierzu gern an.
Branche
Anlagenbauer,
Betreibergesellschaften
Dokumente
Themenplan AT-Einbau, Inbetriebnahme und Wartung
Topic Plan AT-Installation,Commissioning,Maintenan