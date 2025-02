Das Material sieht aus wie Naturstein, ist aber nicht so schwer. Es ist resistent gegen verschiedene Arten von Schmutz, Bakterien und Keimen, Verfärbungen und Abrieb. Mineralguss ist sehr beständig und unempfindlich gegen Kratzer. Sollte es doch einmal zu einem Kratzer kommen, kann dieser vom Fachhandwerker:in meist fast unsichtbar ausgebessert werden. Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

Damit Duschwannen, egal aus welchem Material, lange halten und gepflegt aussehen, sind einige einfache Hinweise und Tipps zur Pflege und Reinigung zu beachten.

1. Spülen Sie Duschwanne nach dem Duschen mit Wasser aus und entfernen Sie Seifenreste sofort.

2. Wischen Sie mit feuchtem Bauwolltuch nach.

3. Leichte Verschmutzungen können mit handelsüblichen, milden Geschirrspülmitteln entfernt werden.

4. Scheuernde Reinigungsmittel dürfen nicht verwendet werden.

Während sich die Duschkabine und die Duschwanne noch relativ einfach reinigen lassen, kann dies bei einem Abfluss schon einmal für Probleme sorgen. Dieser wird nämlich gerne bei der Grundreinigung der Dusche vergessen und daher sollte auch hier eine regelmäßige Reinigung erfolgen.

den Abfluss regelmäßig mit viel Wasser durchspülen

am besten nach jedem Duschvorgang Haare, sonstige Verschmutzungen oder Rückstände sofort aus dem Abfluss entfernen

Bei Verstopfungen nicht gleich zur Chemie greifen. Der erste Griff sollte zu einer Saugglocke sein, um sie zu beseitigen. Auch Hilfsmittel wie Backpulver und Essig können helfen, Verschmutzungen zu lösen und den Abfluss in der Duschwanne oder Duschtasse wieder freizubekommen. Sollte dies alles nicht helfen und ein chemischer Reiniger notwendig sein, so sollte dieser möglichst nicht auf die Duschwanne gelangen und mit reichlich Wasser nachgespült werden.

Wenn Sie diese Hinweise und Tipps beachten, werden Sie lange Freude an Ihrer Dusche und dem Zubehör haben. Schauen Sie doch einmal auf unserer Internetseite www.puk-duschkabinen.de/typ/mineralgusswannen/ vorbei und stöbern Sie in unserem Angebot an Mineralgusswannen.