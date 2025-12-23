23.12.2025  Pressemeldung Alle News von Qio GmbH

Qio: Mobile Heizzentrale QHZ 150 zur Überbrückung

Der Qio Heizanhänger QHZ 150 ist die ideale Wahl zur Überbrückung der Wärmeversorgung im Falle von

  • Heizungsneubau oder Modernisierung inkl. Trinkwasserversorgung
  • Estrichtrocknung im Neubau oder bei der Sanierung
  • Bauheizung im Bestand oder im Neubau
  • zur Trinkwasser-Erwärmung z.B. im Eventbereich.

Dank QioLive, unserem Monitoring-Portal für mobile Heizzentralen, ist die Betriebsführung maximal transparent. QioLive ist immer kostenlos inklusive, ebenso wie der Abgas-Schalldämpfer zur Geräuschreduzierung.

Zweistufig direkt agiert Qio als zuverlässiger Partner für das SHK-Fachhandwerk individuell und flexibel. Modernste Technik, passgenaue Angebote zu fairen Preisen, erfahrene Ansprechpartner und die individuelle Abwicklung inkl. Aufbau, Anschluss und Inbetriebnahme vor Ort zeichnen uns aus.

Qio GmbH
Qio GmbH
Walter-Schellenberg-Str. 7
78135 Radolfzell
Deutschland
Telefon:  0800 - 44 50 444
bundesweit kostenlos
Telefon:  07732 - 89031-10
www.qio.de
