Der Qio Heizanhänger QHZ 150 ist die ideale Wahl zur Überbrückung der Wärmeversorgung im Falle von

Heizungsneubau oder Modernisierung inkl. Trinkwasserversorgung

Estrichtrocknung im Neubau oder bei der Sanierung

Bauheizung im Bestand oder im Neubau

zur Trinkwasser-Erwärmung z.B. im Eventbereich.

Dank QioLive, unserem Monitoring-Portal für mobile Heizzentralen, ist die Betriebsführung maximal transparent. QioLive ist immer kostenlos inklusive, ebenso wie der Abgas-Schalldämpfer zur Geräuschreduzierung.

Zweistufig direkt agiert Qio als zuverlässiger Partner für das SHK-Fachhandwerk individuell und flexibel. Modernste Technik, passgenaue Angebote zu fairen Preisen, erfahrene Ansprechpartner und die individuelle Abwicklung inkl. Aufbau, Anschluss und Inbetriebnahme vor Ort zeichnen uns aus.

