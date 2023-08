Grid ist eine mattschwarze Duschabtrennung in industriellem Look. Das Glas ist vollständig in einem pulverbeschichteten Aluminium Profil eingeschlossen. Die außenliegenden Profile unterteilen das Glas in drei Ebenen und die die Tür kann in beide Richtungen geöffnet werden.

Die Duschabtrennungen sind einfach zu installieren, weisen eine hohe Stabilität auf und überzeugen mit einer edlen Haptik.

HOLEN SIE SICH DAS LOFT-FEELING IN IHR BADEZIMMER

Loslassen, Entspannen, Auftanken – Das Bad ist heute ein Rückzugsort mit Wohlfühlfaktor, der seiner rein zweckmäßigen Nutzung entwachsen ist. Zeitgemäßes Wohnen wird zunehmend offener gestaltet, die Übergänge zwischen Bade - und Schlafzimmer verschmelzen und das Badzimmer wird Teil des Lebensraumes.

Dies haben wir als Hersteller beim Design dieser Komponenten berücksichtigt.

Schwarz ist nicht nur eine aktuelle Trendfarbe, sondern ein echter Klassiker, der immer wieder neu interpretiert werden kann.

Die Duschwand ist mit schwarzen Schrauben* verarbeitet. So wird das robuste, industrielle Design bis ins Detail fortgesetzt.

* Abdeckkappen sind einzeln erhältlich.

MERKMALE

+ Riho Shield – eine zusätzliche Schutzschicht des Glases gegen Kalkablagerung. So bleibt Ihre Dusche lange schön.

+ Hygienisch – Auf der Innenseite ist die Duschtür glatt und wasserdicht verarbeitet.

Schmutz haftet kaum an! So reinigen Sie die Duschabtrennung schnell und hygienisch.

Die Einstiegsbreiten sind individuell auf Ihre persönlichen Wünsche und Anforderungen lieferbar.

Durchdachte Lösungen und höchste Qualität der Materialien garantieren Luxus, Komfort und Zuverlässigkeit.

Sind Sie interessiert, haben Sie Fragen oder möchten Sie mehr über das Lucid Programm erfahren?

Bitte kontaktieren Sie unserer Verkaufsbüro unter 02373 9339330 oder schicken Sie uns einfach eine Mail an info(at)riho.de.

Preisliste 06-2023

Neues Prospekt Acrylwannen – Halb-Freistehende Wannen - Download hier: