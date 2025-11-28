Seit über 35 Jahren entwickelt TECO Kugelhähne und Sicherheitseinrichtungen für die Gasabsperrung, die entwickelt wurden, um Effizienz, Sicherheit und Konformität mit den neuesten Vorschriften zu gewährleisten.

Bereits seit den 1990er-Jahren ist die gesamte Gasproduktlinie DVGW-zertifiziert, ein klarer Beleg für die Qualität und Zuverlässigkeit jedes einzelnen Produkts.

Vielleicht ist der Name TECO Ihnen noch nicht vertraut, aber wenn Sie Gasanlagen installieren, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Sie bereits einen unserer Kugelhähne verwendet haben, die für Sicherheit und konstante Leistung über viele Jahre hinweg entwickelt wurden.

TECO-Gaskugelhähne: sichere und effiziente Absperrung

Die TECO-Gasreihe umfasst Lösungen, die nach EN 437 und DVGW G260 zertifiziert sind, geeignet auch für Gasanlagen, die mit bis zu 100 % Wasserstoff betrieben werden, im Einklang mit den neuesten Entwicklungen der Branche.

Zu den Hauptprodukten gehören:

G2-Kugelhähne: nach DIN EN 331 zertifiziert, ausgestattet mit dem thermischen Sicherheitselement FIREBAG® zur automatischen Gasabsperrung im Brandfall sowie mit dem Tecoblock-Hebel, der unbeabsichtigtes Öffnen verhindert.

G4-Kugelhähne: Absperr-Kugelhähne mit Gewindeanschlüssen und integriertem FIREBAG®-Sicherheitselement.

R2 und R4-Kugelhähne: Gaskugelhähne für flexible Schläuche mit Bajonettverschluss, der schnelle und sichere Verbindungen und Trennungen des Schlauchs ermöglicht. Der R2-Kugelhahn ist für Außeninstallationen bis -20°C geeignet, während der R4 Temperaturen bis -40°C standhält.

G6-Kugelhähne: spezifisch für Einrohr-Gaszähler, erhältlich in gerader oder Eckversion und mit abschließbarem Hebel ausgestattet, um Manipulationen zu verhindern.

KM3: Installationskit für Zweirohr-Gaszähler, mit nach DIN EN 331 zertifizierten Kugelhähnen, verzinkter Stahlhalterung und Hebel mit abschließbarer Öffnung.

Sicherheitseinrichtungen für umfassenden Schutz

Ergänzend zur breiten Produktpalette entwickelt TECO Sicherheitseinrichtungen, die einen zuverlässigen und geschützten Umgang mit Gas gewährleisten:

FIREBAG®: thermisches Sicherheitselement, zertifiziert nach DIN 3586, das sich automatisch bei ca. 100 °C aktiviert und den Gasfluss im Brandfall blockiert, um eine Sättigung der Räume und Explosionsgefahr zu verhindern.

GST®: zertifiziertes Gerät nach DIN 30652-1, das den Gasfluss blockiert, wenn dieser den minimalen Eingriffswert überschreitet, wie im Falle von Trennungen oder plötzlichen Rohrbrüchen.

Alle TECO-Produkte werden in Italien entwickelt und hergestellt, gemäß den strengsten europäischen Normen.

Die einfache Installation und die zertifizierte Zuverlässigkeit machen TECO zum idealen Partner für Installateure und Planer, die nach sicheren, innovativen und leicht integrierbaren Lösungen für Gasanlagen suchen.

Für alle, die Kugelhähne und Sicherheitsvorrichtungen für Gasanlagen benötigen, ist TECO eine ausgezeichnete Wahl.

Für weitere Informationen, kontaktieren Sie uns ohne zu zögern.