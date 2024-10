LIXIL Water Technologies (LWT) internationales Geschäft steigert Umsatz und Gewinn dank struktureller Reformen sowie neuer Produkteinführungen in Europa

Das Geschäft in Japan verzeichnete stabile Verkäufe, unterstützt durch neue Wassertechnologieprodukte und solide Verkaufszahlen im Bereich Fenster-Renovierungen, trotz eines schwachen Starts im Neubausektor

Statement von Kinya Seto, CEO LIXIL:

„Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres, das im März 2025 endet, konnten wir trotz eines weiterhin herausfordernden Geschäftsumfelds sowohl den Umsatz als auch die Kerngewinne im Vergleich zum Vorjahr steigern. Obwohl das Geschäft in Japan durch einen stärker als erwarteten Rückgang bei Neubauten belastet wurde, blieben die Verkäufe neuer Produkte im wasserbezogenen Geschäft und im Bereich der Fenster-Renovierung stabil. Auf internationalen Märkten sehen wir Anzeichen einer Stabilisierung, unterstützt durch unsere strukturellen Reformen. Der Einfluss niedrigerer Zinssätze war bisher begrenzt, aber es wird erwartet, dass sich das Konsumklima verbessert.

Wir haben unsere strukturellen Reformen fortgesetzt, indem wir unrentable Geschäftsbereiche überprüft und die Personalverteilung in internationalen Märkten optimiert haben, um unsere Leistung zu stärken und die Profitabilität vor der Markterholung zu verbessern. Im Einklang mit dem LIXIL Playbook treiben wir Innovationen voran, die positive Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt haben, und fördern nachhaltiges Wachstum. Wir werden die Einführung innovativer Produkte fortführen, um den sich wandelnden Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden.“

Finanzielle Highlights (6 Monate)

Umsatz

Der Umsatz im zweiten Quartal stieg im Jahresvergleich um 1 % auf 739,8 Milliarden Yen. In Japan sank der Umsatz aufgrund eines stärker als erwarteten Rückgangs bei Neubauten um 1 % auf 483,2 Milliarden Yen. Dies überstieg jedoch das Umsatzwachstum bei neuen Produkten und Renovierungsverkäufen im wasserbezogenen Geschäft sowie den Anstieg der Verkaufszahlen im Bereich der Fenster-Renovierung. Auf internationalen Märkten stieg der Umsatz um 5 % auf 261,8 Milliarden Yen. Bereinigt um Währungseffekte sank der Umsatz jedoch um 2 %. Obwohl die Nachfrage in Europa, den USA und China schwach blieb, wirkten sich verbesserte Marktstrategien und die Einführung neuer Produkte in Europa, starke Verkaufszahlen im Nahen Osten und Indien sowie die laufenden strukturellen Reformen positiv aus.

Kerngewinne

Die Kerngewinne stiegen um 19 % auf 10,5 Milliarden Yen. Während das Geschäft in Japan aufgrund der schwachen Nachfrage im Wohnungsbau einen Rückgang bei den Gewinnen verzeichnete, konnte das internationale Geschäft dank einer Umsatzbelebung in Europa und den Auswirkungen struktureller Reformen seine Gewinne steigern. Trotz höherer Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten im In- und Ausland verbesserte sich die Kerngewinnmarge um 0,2 Prozentpunkte auf 1,4 %.

Nettoergebnis, zurechenbar den Eigentümern der Muttergesellschaft

Im zweiten Quartal verzeichnete LIXIL einen Nettoverlust von 3,9 Milliarden Yen, was einem Rückgang von 4,4 Milliarden Yen im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dies war hauptsächlich auf gestiegene Finanzierungskosten und Steueraufwendungen zurückzuführen. Das Nettoergebnis für die drei Monate des zweiten Quartals fiel jedoch positiv aus.

LIXIL Water Technology (LWT)

Das internationale Geschäft von LWT erzielte einen Umsatz von 248,9 Milliarden Yen, was einem Anstieg von 5,5 % im Jahresvergleich entspricht. In lokaler Währung stieg der Umsatz in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) um 10 %, bedingt durch eine anhaltende Umsatzsteigerung in Europa und starke Verkaufszahlen im Nahen Osten. Im asiatisch-pazifischen Raum stieg der Umsatz um 3 %, getrieben durch starke Verkaufszahlen in Indien, trotz Rückgängen in Vietnam und Thailand. In den USA ging der Umsatz um 8 % zurück, da die Auswirkungen der Zinssenkungen begrenzt blieben und die Nachfrageerholung im Renovierungsmarkt noch aussteht. In China, wo der Immobilienmarkt weiterhin schwächelt, sank der Umsatz um 12 %. Die Kerngewinne verbesserten sich im Jahresvergleich um 7,1 Milliarden Yen auf 6,3 Milliarden Yen, bedingt durch eine Umsatzsteigerung in Europa und die Auswirkungen struktureller Reformen.

„Unser Halbjahresergebnis des laufenden Finanzjahres zeigt die positiven Effekte der jüngsten Strukturreformen, Produkteinführungen und messbaren Produktivitätsgewinne. Mit unserem zielgruppenspezifischen Ansatz und differenzierten Angebot konnten wir die Kundennachfrage steigern und die Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern weiter vertiefen. Dieses Ergebnis unterstreicht unser Engagement für nachhaltiges Wachstum und bildet eine solide Grundlage für den anhaltenden Erfolg der Marke GROHE in Europa“, sagt Bijoy Mohan, Leader, LIXIL International.

Info Wechselkurs

H1 Geschäftsjahr 2025

1EUR = JPY165.46

1USD = JPY152.30