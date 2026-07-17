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17.07.2026  Pressemeldung Alle News von DELABIE Aquarotter | KWC Professional

DELABIE Aquarotter: Red Dot Award 2026 - ausgezeichnetes Aufsatzbecken RAVA

Design, Hygiene und Widerstandsfähigkeit für den gewerblich-öffentlichen Bereich

Für seine Gestaltung und Qualität wurde das Aufsatzbecken RAVA in Edelstahl mit dem renommierten Red Dot Award 2026 in der Kategorie „Product Design“ ausgezeichnet. In einem internationalen Wettbewerbsumfeld überzeugte es durch seine klare Formensprache und hohe Verarbeitungsqualität.  

Sanitärräume werden zunehmend zum Gestaltungselement. Gefertigt aus Edelstahl und ausgestattet mit einer Teflon® Oberfläche, bietet es Widerstandsfähigkeit und Hygiene, die im gewerblich-öffentlichen Bereich unerlässlich sind. Neben der Edelstahl-Ausführung ist RAVA auch in matt schwarz erhältlich und setzt damit zusätzliche designorientierte Akzente in modernen Sanitärkonzepten.

Das Becken harmoniert perfekt mit den Armaturen der BINOPTIC Serie und sorgt für ein einheitliches Erscheinungsbild.

Mehr Informationen unter: Aufsatzbecken RAVA

DELABIE GmbH
DELABIE GmbH
Freie-Vogel-Straße 369
44269 Dortmund
Deutschland
Telefon:  0231 - 496634-0
www.delabie.de
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