„Auf in die Zukunft! Gemeinsam. Erfolgreich. Machen“. Unter diesem Leitmotiv standen die Kampagne und die Präsentation von Buderus auf der ISH 2025 in Frankfurt im März dieses Jahres. Jetzt wurde der Systemexperte für seinen Messeauftritt in der Main-Metropole mit dem German Brand Award in der Disziplin „Excellence in Brand Strategy and Creation“, in der Kategorie „Brand Communication – Fairs & Exhibitions“ als „Winner“ ausgezeichnet. Die Preisübergabe fand Ende Juni in Berlin statt.

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Sie ist eine eindrucksvolle Bestätigung unserer Markenpositionierung und der Partnerschaft auf Augenhöhe mit unseren Fachhandwerkern“, sagt Luc Geerinck, Leiter Marketing Buderus Deutschland. Und weiter: „Auf der ISH 2025 hat Buderus seine Systemexpertise für die Besucher live erlebbar gemacht und mit der innovativen Kampagne sowie der motivierenden Botschaft ein weiteres Highlight in seiner Marken-Story gesetzt.“

Fokus auf Partnerschaft und Zukunftsthemen

Das hat auch die Jury des German Brand Award überzeugt. So heißt es in deren Urteil unter anderem: „Buderus setzt mit seinem Messeauftritt auf der ISH 2025 ein beeindruckendes Zeichen. Die klare Fokussierung auf Partnerschaft und Zukunftsthemen schafft eine emotional prägnante Verbindung zu den Besuchern. Dieses Projekt überzeugt durch seine eindrucksvolle Konsistenz, strategische Relevanz und ästhetische Kraft.“

Der 2016 ins Leben gerufene German Brand Award prämiert starke Markenstrategien, exzellente Kommunikation und kreative Umsetzungen in allen Facetten moderner Markenführung, die in der Markenwelt neue Maßstäbe setzen. 2025 verzeichnete er mit mehr als 1.500 Anmeldungen aus elf Ländern eine starke internationale Beteiligung.