Melden Sie sich jetzt an und sichern Sie sich Ihren Platz im Fachseminar am 09. Oktober 2025. Erfahren Sie alle wichtigen Informationen über die aktuellen Regelwerksänderungen und moderne Produkte aus diesem Bereich.

Die technischen Entwicklungen und Erfahrungen in den Bereichen Planung, Bau und Instandhaltung von Gasnetzanschlüssen entwickeln sich stetig weiter. Auch, wenn die regelwerkstechnischen Anforderungen bereits einen hohen Bekanntheitsgrad haben, ist es wichtig die neusten Änderungen zu kennen.

In dem neuen Fachseminar informiert Sie der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) ausführlich zu diesem Thema. Zusätzlich zu den bekannten Themenfeldern wird es in dem Präsenz-Seminar insbesondere um neue Entwicklungen gehen. Dazu zählen nicht nur die Neuentwicklungen aus dem DVGW-Regelwerk, wie z.B. die Überarbeitung des allgemein bekannten DVGW-Arbeitsblattes G 459, sondern auch die Neuerstellung des DVGW-Arbeitsblattes GW 390, welches den sach- und fachgerechten Einbau von Gebäudeeinführungen behandelt.

Darüber hinaus werden auch technische Weiterentwicklungen, wie eine „minimal invasive“ Erstellung von Hausanschlüssen mittels Key-Hole-Verfahren thematisiert.

Zudem finden neue Erfahrungswerte aus dem Bereich den Anomalien von PE 80-Rohren und die damit einhergehenden Herausforderungen im Netzanschlussbereich in dem Fachseminar Erwähnung.

Alles in allem bietet das Seminar die optimale Möglichkeit bekannte Regelwerksinhalte aufzufrischen und über die neusten Änderungen im Bilde zu sein.

Also melden Sie sich jetzt an und bereichern Sie Ihr Wissen.