Die meisten Menschen möchten zu Hause alt werden. Eine wichtige Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden ist ein barrierearmes oder barrierefreies Wohnumfeld. Besondere Aufmerksamkeit erfordert das Badezimmer. Kinedo, eine Marke der SFA Deutschland GmbH, reagiert mit der Produktfamilie Kinemagic auf den dringenden Bedarf an einfachen und schnellen Umbaulösungen, z.B. beim Austausch einer alten Badewanne gegen eine bedarfsgerechte Duschlösung. Das Top-Modell Royal+ setzt auf die altersgerechte Gestaltung und den Komfort des Vorgängermodells, bietet jedoch zusätzlich höchste Sicherheit durch eine ausgereifte und in dieser Kombination einzigartige Ausstattung.

Die neue Duschkabine Kinemagic Royal+ ist, wie auch das Vorgängermodell, umfassend barrierearm gestaltet. Für einen mühelosen Einstieg sorgt mit nur 3,8 cm Höhe die extraflache Duschwanne. Die Duschwanne aus Biocryl mit verstärkter Wärme- und Schalldämmung Biotec ist zertifiziert mit der Rutschfestigkeit der Klasse C/PN 24 und garantiert somit maximale Rutschsicherheit. Eine platzsparende Schiebetür mit breitem Zugang und ein Klappsitz mit gedämpfter Klappmechanik sowie eine höhenverstellbare Magnetbrause erhöhen den Komfort.

Die neue Kinemagic Royal+ überzeugt zusätzlich durch ein Höchstmaß an Sicherheit: Ein ergonomisch geformter Haltegriff in Verbindung mit einem besonders griffsicheren Handlauf gibt dem Benutzer sowohl beim Ein- und Aussteigen als auch beim Duschen optimalen Halt. Die durchdachte Platzierung ermöglicht in ihrer Mobilität eingeschränkten Personen eine sichere Nutzung der Dusche und minimiert so die Rutsch- und Sturzgefahr. Die hohen Sicherheitsstandards, Funktionalität, Ästhetik und Komfort wurden von der Deutschen Gesellschaft für Gerontotechnik®(GGT) geprüft und mit dem Gütesiegel bestätigt.

Individuelle Lösung

Ob als Nischen-, Wand- oder Eckausführung – die Dusche kann an die räumlichen Gegebenheiten und vielseitigen Kundenbedürfnisse angepasst werden. Bei den Rückwand-Elementen aus brillantweißem Opakglas haben die Kunden die Wahl zwischen einer hohen, gemischten oder halbhohen Ausführung. Die Armatur kann wahlweise links oder rechts installiert werden. Weitere Konfigurationsmöglichkeiten bieten Ausführungen mit Klarglas oder mattiertem Glas für mehr Privatsphäre. Beide Varianten sowie die Rückwand-Elemente bestehen aus 6 mm Sicherheitsglas. Kinemagic Royal+ kann in Badezimmern nahezu jeder Größe installiert werden, in einer schmalen Version von 100 cm und bis zu einer großzügigen bis 205 cm.

Die individuelle Produktgestaltung unterstützt Kinedo mit dem digitalen, interaktiven Produkt-Konfigurator. Das Tool bietet die Visualisierung der spezifischen Lösung und reduziert Fehler bei der Produktauswahl: kinedo-bad.de/kinemagic-filter/

Pflegeleicht, praktisch und hochwertig

Materialität und Ausstattung der Kinemagic Royal+ bringen weitere Vorteile für den Anwender mit sich. Die platzsparende Schiebetür besteht, wie auch die Vorderwand, aus 6 mm starkem kalkschutzbehandelten Glas. Da die Duschlösung vor der Wand platziert wird, entfallen zeitintensive Fliesenarbeiten. Zudem ist in der hohen Ausführung eine silikonfreie und damit deutlich schnellere Montage möglich. Neben der Magnet-Handbrause bieten ein verdrehsicherer Schlauch und eine Abstellfläche für Duschutensilien praktische Funktionalität. Die Wahlmöglichkeit zwischen einer Grohe Mischbatterie oder einer Grohe Thermostatarmatur unterstreicht die hohen Ansprüche an Qualität und zeitgemäßes Design.

Durchdachte Lösung für den Monteur

Als schnelle und modulare Einbaulösung kann die Kinemagic Royal+ innerhalb eines Tages und ohne umfangreiche bauliche Maßnahmen oder Vorarbeiten an Mauerwerk und Boden – und damit auch ohne viel Schmutz und Straub – installiert werden. Dadurch eignet sie sich ideal für den kurzfristigen Modernisierungsbedarf. Die Duschwanne kann sowohl teileingebettet als auch ohne Bodenausgleich auf Sockelfüßen installiert werden. Aufwendige Sanitärarbeiten entfallen, da die Komponenten mittels flexibler Verbindungsschläuche direkt an das vorhandene Leitungsnetz angeschlossen werden. Die Option für einen technischen Randbereich erleichtert den Umgang mit bestehender Installation wie etwa einem Installationskanal oder Zu- und Abflussleitungen. Zusätzlich ermöglichen die schraubenlose Montage der Rückwände mit Verbindungsprofilen und die einfache Zuordnung der Teile eine fehlerfreie und verkürzte Montage. Somit ist sowohl bei der Sanierung als auch im Neubau Planungssicherheit gewährleistet.

Wissenswert: Möglichkeit staatlicher Förderung

Menschen mit Pflegestufe gewähren die Pflegekassen Zuschüsse von bis zu 4.000 Euro für den Umbau ihres Badezimmers. Alternativ bietet die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Zuschüsse. Weitere Informationen und Inspirationen zum Thema „Altersgerechte Badgestaltung“ sind auf www.kinedo-bad.de zu finden.