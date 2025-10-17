Der österreichische Duschkabinen-Hersteller Artweger überrascht immer wieder mit neuartigen Produktideen. Eines der neuersten Produkte ist die JOICE Walk In+, eine barrierefreie Walk In Dusche, in der man auch baden kann.

Die JOICE Walk In+ ist eine bahnbrechende Kombination aus einer barrierefreien Walk In Dusche und Badewanne. Mit ihrer breiten türlosen Glasfront erscheint die neue JOICE Walk In+ auf den ersten Blick als eine zeitgemäße offene Duschlösung. Wie bei einer klassischen Walk In erfolgt der Zugang in den großzügigen Duschraum seitlich und völlig barrierefrei.

Hinter der stilvollen Walk In-Optik verbirgt sich jedoch das einzigartige Highlight der JOICE Walk In+ - eine hochgezogene Duschwanne, die dreiseitig als komfortable Badewanne geformt ist. Die Zugangsseite ist bis zum Boden offen, wodurch ein barrierefreier Einstieg in den Duschplatz gewährleistet wird. Zum Baden wird ein mitgeliefertes Schott in die Wanne eingesetzt und mit einem Hebel sicher verschlossen. Eine durchgehende Dichtung sorgt für völlige Dichtheit im Türbereich.

Die JOICE bietet dank ihres geraden Schottes selbst bei Wannenlängen von 150 cm und 160 cm genügend Platz zum Baden. Mit der Wannenbreite von 85 cm steht auch seitlich ausreichend Platz zum Entspannen beim Baden und Duschen zur Verfügung. Mit ihren verschiedenfärbigen Fronten ist die JOICE zudem ein optisches Highlight im Badezimer.

Ein weiterer Pluspunkt der JOICE ist ihre einfache Reinigung. Optional kann sie mit dem einzigartigen ARTCLEAR Glas veredelt werden, was die Reinigung des Duschglases dauerhaft erleichtert. Die Duschwanne besteht aus einer hochwertigen Sanitäracryl-Oberfläche und lässt sich ebenfalls mühelos reinigen. Die hochgezogene Wanne vermeidet zudem lästige Ecken und Kanten zwischen Boden und Wänden, in denen sich üblicherweise Schmutz und Kalkreste ansammeln.

