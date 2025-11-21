Das neue Einzelentlüftungsgerät SimplAir-EC von Meltem hat zahlreiche Vorteile. Es wird in zwei Gerätevarianten angeboten. Bild: Meltem GmbH, Alling

Ab sofort geht Meltem mit dem SimplAir-EC an den Start. Die neue Produktserie bietet starke Kennwerte, die Planung und Montage erleichtern. Zur Markteinführung des Einzelentlüftungsgerätes bietet der Lüftungsspezialist aus Alling seinen Kunden attraktive Staffelpreise in Form von Naturalrabatten.

Das Einzelentlüftungsgerät SimplAir-EC eignet sich in erster Linie zur Installation in fensterlosen Bädern und WCs. Dort stellt es die Abführung hoher Luftfeuchtigkeit, verbrauchter Luft und unangenehmer Gerüche sicher. Das Gerät überzeugt durch beste Schallwerte mit einem sehr geringen Eigengeräusch ab LpA,10 m2 = 18,3 dB. Dies ist vor allem für den Wohnungsbau ein entscheidender Faktor. Die Installation erfolgt schnell und einfach – auch als Vorwandmontage und auf gefliesten Flächen.

Den SimplAir-EC gibt es in der Standard-Ausführung und mit Flexsteuerung. Bei der Standard-Ausführung können über die DIP-Schalter verschiedene Einstellungen vorgenommen werden. Dazu zählen die Anpassung des Volumenstroms, die Einstellung einer Einschaltverzögerung sowie die Festlegung der Nachlaufzeit. Eine akustische Filterwechselanzeige erinnert an die unaufwendige Wartung.

Die Flexsteuerung erweitert den Funktionsumfang des Lüftereinsatzes SimplAir-EC um zusätzliche Lüftungsprogramme und die Anbindung verschiedener Sensoren. Feuchte-Steuerung, Intensivlüftung, Intervall-Steuerung sowie eine Einstellung zur Nachtlüftung sind damit möglich. Zudem lässt sich über die Steuerplatine die Parametrierung der Geräte per App durchführen. Einstellungen von alten Geräten/ Serien können per Knopfdruck übernommen werden.

Der SimplAir-EC punktet durch eine steile Druck-Volumenstrom-Kennlinie. Dadurch ergibt sich ein hoher Luftdurchsatz. Verbrauchte Luft und Feuchtigkeit werden so schnell aus dem Raum nach außen transportiert.

Weitere Informationen zu den Lüftungsgeräten von Meltem gibt es auf www.meltem.com.