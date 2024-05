NIBE Wärmepumpen eignen sich für Ein- und Mehrfamilienhäuser, für Gewerbeobjekte und Industriebauten. Für den Austausch einer alten Heizung im Bestand genauso wie für den Neubau. In den zurückliegenden Jahren hat NIBE die Planung und Umsetzung von Wärmepumpen-Projekten bei privaten und institutionellen Auftraggebern begleitet und dokumentiert.



Dabei sind mehr als 60 Referenzgeschichten entstanden, in denen die Bauherren über ihre Motivation für die Entscheidung für eine Wärmepumpe sprechen und darlegen, welche Erwartungen sie an das Heizsystem haben.

Effizienzpartnerschaft

Dabei kommen auch die NIBE Fachhandwerker, die sogenannten NIBE Fach- und Effizienzpartner, zu Wort und erläutern, welche Gründe sie zu der Entscheidung für die jeweilige Systemkonfiguration veranlasst haben und welche Erfahrungen sie bei der Installation und Inbetriebnahme der Anlagen gemacht haben.

Begeisterte Kunden berichten

Die Dokumentation beinhaltet auch die Eindrücke bei der praktischen Nutzung der Wärmepumpe im Alltag: Die Besitzer berichten von den Erfahrungen mit der Heizung und der Wärmeverteilung in den Gebäuden, spannend sind die Nutzung der Kühlfunktion und die verschiedenen Möglichkeiten zur Brauchwasserbereitung. Bei einigen Projekten ist auch ein Lüftungssystem in die Anlage integriert. Viele Nutzer berichten von den Einsparmöglichkeiten durch die Kombination der Wärmepumpe mit einer Photovoltaik-Anlage und der intelligenten Nutzung des selbst produzierten Stroms. Die Themen staatliche Förderung für die Heizungs-Modernisierung und die Wirtschaftlichkeit der Anlagen werden ebenfalls beleuchtet.

Lösungen für jeden Gebäudetyp

Die Bandbreite der Dokumentation erstreckt sich vom Neubau von Einfamilienhäusern über den Austausch von Öl- oder Gasheizungen gegen eine moderne NIBE Wärmepumpe. Auch gewerblich genutzte Objekte vom Mehrfamilienhaus, über Büro- und Geschäftsgebäude bis zu Hotels gehören dazu – das Spektrum der Referenzprojekte schließt auch außergewöhnliche Lösungen ein, wie zum Beispiel des Einsatzes der Wärmepumpe in einer Autowasch-Anlage oder auf einem Campingplatz.

Es werden Bauprojekte mit Luft/Wasser-, Sole/Wasser- und Abluft-Wärmepumpen vorgestellt und die Möglichkeiten zur Nutzung der verschiedenen Wärmequellen ausführlich erläutert.

Die Referenzbroschüre

Entstanden sind zwei Broschüren mit jeweils 35 authentischen Berichten, die für alle Wärmepumpen-Interessierten eine wertvolle Lektüre sind. Die Berichte finden Sie auf der NIBE-Homepage: www.nibe.de/referenzen oder die Broschüren zum Download unter www.nibe.de/support/flyer-und-broschueren.