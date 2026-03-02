Zur gezielten Verbesserung der Energieeffizienz setzte die Bauverein Wesel AG ein Pilotprojekt um. Etwa 45 Wohneinheiten und das Verwaltungsgebäude wurden mit dem elektronischen Heizkörperregler HR90 von Resideo ausgestattet und der Energieverbrauch mit Referenzgebäuden ohne Heizzeitenprogrammierung verglichen.

Die Reduzierung des Energieverbrauchs im Gebäudebestand gewinnt zunehmend an Bedeutung – nicht nur im Hinblick auf steigende Energiekosten, sondern auch im Kontext der Klimaschutzziele. Dabei ist nicht unbedingt ein aufwändiger, kostenintensiver Umbau der Heizungsanlage notwendig. In einem Pilotprojekt zusammen mit dem Großhändler Zander und dem Hersteller Resideo testete die Bauverein Wesel AG das Energiesparpotenzial einer kleinen Maßnahme, die sich ohne großen baulichen Aufwand in ganzen Wohnkomplexen, aber auch in einzelnen Wohnungen und Einfamiliernhäusern umsetzen lässt. Das Ergebnis nach einem Jahr: Durch den Einbau elektronischer Heizkörperregler von Resideo konnten sowohl im Vergleich zu den Vorjahren als auch im Vergleich zu baugleichen Referenzgebäuden spürbare Energieeinsparungen erzielt werden.

Projekt: Elektronische Heizkörperregler in 45 Wohnungen

In Wesel vermietet die Bauverein Wesel AG rund 2.500 Wohneinheiten in etwa 500 Gebäuden. Da können umfassende energetische Sanierungen nicht überall gleichzeitig umgesetzt werden. Deshalb suchte das Wohnungsunternehmen nach praktikablen Lösungen, die mit überschaubarem Montage- und Service-Aufwand für die ausführenden Installateure die Energieeffizienz verbessern. So wurden Mitte 2023 im Rahmen eines Pilotprojekts in sieben teilsanierten Gebäuden aus den 1950er Jahren insgesamt 45 Wohnungen mit dem elektronischen Heizkörperregler HR90 zur Heizzeitprogrammierung ausgestattet. Zusätzlich erhielt auch das eigene Verwaltungsgebäude elektronische Heizkörperregler von Resideo inklusive der Einzelraumregelung evohome pro Etage. Um die Effekte dieser Maßnahme unter realen Bedingungen zu messen, stellte die Bauverein Wesel AG die Verbrauchsdaten vor und nach der Installation gegenüber und verglich die Energieverbräuche darüber hinaus mit denen von baugleichen Referenzgebäuden ohne Heizzeitenprogrammierung.

Ziel: Energieeinsparung durch Heizzeitprogrammierungen

Die Idee dahinter: Durch die Programmierung von individuellen Heizzeiten werden die Wohn- bzw. Büroräume gezielter dann geheizt, wenn sie genutzt werden. Bei Nichtnutzung kann die Temperatur abgesenkt werden. Auf diese Weise lässt sich unnötiges Heizen reduzieren. Als Standalone-Regler bot der HR90 hier die passenden Funktionen für das Projekt und überzeugte zudem durch seine einfache Bedienung. Mit sechs Schaltpunkten pro Tag und drei unterschiedlichen Sollwerttemperaturen ermöglicht er eine flexible Zeitprogrammierung, die sich genau an den persönlichen Tagesablauf anpassen lässt. Zusätzlich kann der integrierte ECO-Betrieb für eine weitere Absenkung der Sollwerttemperatur um bis zu 3 °C sorgen. Besonders praktisch ist auch die Fenster-offen-Erkennung, die das Ventil automatisch schließt, sobald ein Fenster geöffnet wird. Das vermeidet, dass buchstäblich zum Fenster hinausgeheizt wird.

Einfache Installation und Heizkörpereinstellung – kein zusätzlicher Serviceaufwand

Für den Austausch der alten Regler gegen die neuen elektronischen Heizkörperregler HR90 wurden mit den Mietern Termine vereinbart. „Die neuen Regler ließen sich einfach und ohne bauliche Veränderung an die bestehenden Heizkörper montieren, sodass die Umrüstaktion trotz der hohen Stückzahl schnell erledigt war“, so Thorsten Schröter, einer der ausführenden SHK-Installateure der Bauverein Wesel AG. Im Rahmen des Einbautermins wurden auch direkt erste Heizzeitprogrammierungen vorgenommen, die sich nach den individuellen Tages- und Wochenabläufen der Mieter richteten. Hierbei unterstützte Bastian Desilve, Außendienstmitarbeiter von Resideo, aktiv vor Ort. Insgesamt nahmen die Einstellung und Einweisung pro Wohnung maximal 30 Minuten in Anspruch. Im Alltag können die Mieter problemlos selbst Anpassungen vornehmen – die Bedienung erfolgt einfach über Tasten, Drehrad und mit Display. „Dank der intuitiven Bedienung des HR90 gab es seit dem Einbau kaum Anfragen von Mietern bezüglich der Heizung, sodass sich unser Aufwand für Service und Wartung nicht erhöht hat“, berichtet Thorsten Schröter. „Entscheidend für den Erfolg war dabei auch die gemeinsame Ersteinstellung mit den Nutzern und die Einweisung.“

Alt vs. neu: In einer Umrüstaktion tauschten die Installateure des Bauvereins Wesel, Björn Boland und Thorsten Schröter (im Bild unten), sowohl im Verwaltungsgebäude als auch in sieben Wohngebäuden die alten Heizkörperregler gegen elektronische Heizkörperregler von Resideo aus. Diese ermöglichen die einfache Programmierung von Heizzeiten und somit ein genau an den individuellen Tagesablauf angepasstes Heizen. Der Einbau samt Ersteinstellung der Zeiten sowie kurzer Beratung zur Handhabung durch Resideo dauerte pro Wohnung im Schnitt weniger als eine halbe Stunde. Bilder: Resideo

Bilanz nach einem Jahr: Energieeinsparungen im Pilotprojekt messbar

Hinsichtlich der Energieeinsparungen zieht die Bauverein Wesel AG nach einem Jahr eine positive Bilanz: „Die Ergebnisse der Datenerhebung sind für uns sehr aussagekräftig und erfreulich. Im Durchschnitt konnte der Energieverbrauch in den umgerüsteten Gebäuden 2024 im Vergleich zum Zeitraum vor dem Einbau des HR90 um 18 Prozent gesenkt werden. Auch die baugleichen Vergleichsgebäude ohne Heizzeitprogrammierung verzeichneten eine Verbrauchsreduktion, die möglicherweise auf bewussteres Heizen oder bessere Einstellungen der Heizzentralen zurückzuführen ist. Aber hier betrug die Reduktion lediglich 12 Prozent.“ Daraus ergibt sich, dass in den Gebäuden mit dem elektronischen Heizkörperregler HR90 6 Prozent mehr Energieeinsparungen als in den Häusern ohne Heizzeitenprogrammierung erreicht wurden.

So zeigt das Pilotprojekt der Bauverein Wesel AG, dass kleine, technisch einfache Maßnahmen wie der Einbau elektronischer Heizkörperregler und deren entsprechende Einstellung einen spürbaren Beitrag zur Energieeinsparung leisten können. Die Kombination aus Energieeffizienz, Nutzerkomfort und geringem Serviceaufwand macht diese Lösung besonders attraktiv für den Gebäudebestand.