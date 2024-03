Nach dem fulminanten Erfolg der Premierenveranstaltung World of Fireplaces 2023 in Leipzig, laufen die Vorbereitungen für den Branchentreffpunkt im Jahr 2025 auf Hochtouren.

Der Messeveranstalter, Trendfairs GmbH, wird die zweite Ausgabe der internationalen Fachmesse für die ‘Welt moderner Feuerstätten’ noch attraktiver, noch größer und noch internationaler aufsetzen und dem anhaltenden Nachfrage-Boom somit gerecht werden. Schwerpunktthemen um Innovationen der Branche finden Platz am Fireplace Hub und schaffen aufmerksamkeitsstarke Plattform für die politische Debatte. Besucherseitig wird Fachpublikum aus ganz Europa erwartet und wird das Vorgängerevent mit 240 Austellern und Marken toppen.

Ein Highlight der kommenden „World of Fireplaces“ wird der „Fireplace Hub“. Bereits zur Premierenveranstaltung 2023 gut angenommen, etabliert sich hierüber ein wertvolles Branchenportal für Wissenstransfer und Networking. Der Fireplace Hub bietet während der Messe täglich informative Programmpunkte und ist für den Messebesucher kostenfrei. Wichtige Mehrwerte werden generiert, indem Entscheidungsträger aus Wirtschaft und Verbandswesen zu den branchenbewegenden Themen in den Dialog mit Fachbesuchern treten. An den drei Messetagen wird unter anderem über Innovationen, Luftreinhaltung, hybride Wärme, Versorgungssicherheit und Fachkräftegewinnung diskutiert, debattiert und präsentiert werden.

Der Fireplace Hub auf der „World of Fireplaces“ ist vor allem deshalb ein erfolgreiches Sonderformat, da er die Unterstützung vieler Wirtschaftsverbände erfährt. Unterstützer und Mitwirkende sind der GVOB – Gesamtverband Ofenbau, der ZIV – Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks, die „Efa“ – Europäische Feuerstätten Arbeitsgemeinschaft und nicht zuletzt der HKI – Industrieverband Haus-, Heiz und Küchentechnik. Dessen Geschäftsführer Frank Kienle bekräftigt: „Mit dieser Fachmesse heben wir die Branche noch einmal einen Level höher und durch den Messestandort Leipzig näher ran an die politische Wahrnehmung. Das spiegelt sich vor allem in unserer offenen Vortrags- und Dialogplattform, dem Fireplace-Hub, wider.“

Aussteller nutzen diese wertvolle B2B-Veranstaltung, um neben Fachbesuchern aus Deutschland Gäste aus 60 verschiedenen Ländern, wie z.B. den Niederlanden, Österreich, Tschechien, Polen, Italien und Schweden begrüßen. Hinzu kamen Besuche von Branchen-Spezialisten aus der Schweiz, Belgien, UK, Frankreich, Dänemark und Norwegen. Und sogar von weit her angereistem Besucher berichtet die Statistik 2023: aus Israel, Australien, China, die USA, Kanada, die Mongolei, Ghana, die Vereinigten Arabischen Emirate und verschiedenen südamerikanischen Ländern.

Auf der World of Fireplaces präsentieren sich Branchenführer, Mittelständler und interessante Newcomer aus den Produktsegmenten Pellet-, Kachel- und Speicheröfen, Elektrokamine und Kaminöfen, Dekofeuerstätten, Herde und Grillgeräte, Abgasanlagen, Kessel-, Abscheide- und Steuerungstechnik, Brennstoff, Ziegel und Schamotte, Software für Smarthome und zur Anlagensteuerung, verschiedene Zulieferer und Zubehörlieferanten sowie der Bereich der Outdoor-Brennstätten.

So entscheidend der Gesamtkomplex Klima-Wärme-Energie weltweit ist, so wichtig ist folglich die diese Matrix fokussierende Branchenmesse. Veranstalter Trendfairs hat sich daher auf seine Fahne geschrieben, die Weltläufigkeit des Events auszuweiten. Schon zum jetzigen Zeitpunkt haben sich viele Neu-Aussteller für die Teilnahme angemeldet. Es wird also spannend, wer sich aus welcher Herren Länder für den Zeitraum vom 28. bis 30. April 2025 zur internationalen Fachmesse für Feuerstätten „World of Fireplaces“ in Richtung Leipzig auf den Weg macht!