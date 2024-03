Am Tag des Glücks feiern wir das kostbare Gefühl innerer Zufriedenheit und Freude. Doch wenn es um die Genauigkeit der Messwerte geht, ist Glück kein Faktor. Mit der präzisen Messtechnik von der ecom GmbH können Sie stets auf exakte Ergebnisse vertrauen.

Gassensoren werden durch verschiedene Faktoren beeinflusst. Unter anderem durch die Umgebungstemperatur, diese kann das Messergebnis beeinflussen und gegebenenfalls sogar verfälschen.

Anstatt auf Glück zu hoffen, setzt die ecom GmbH auf den Klimaschrankabgleich ihrer verbauten Sensoren. Hier wird die Messgenauigkeit der Sensoren bei 5, 20 und 40 °C durch genormte Prüfgase ermittelt und angepasst.

Mit ecom an Ihrer Seite können Sie sicher sein, dass Ihre Messungen exakt sind – ein wahrer Grund zum Feiern, nicht nur am Tag des Glücks, sondern jeden Tag an dem Sie mit ecom messen.

