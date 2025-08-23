Die Vorfreude auf die E-world energy & water vom 10. bis 12. Februar 2026 in der Messe Essen ist groß - und das längst nicht nur bei den Veranstaltern. Schon Monate vor Beginn von Europas Leitmesse der Energiewirtschaft stehen trotz der Erweiterung um eine Messehalle nur noch begrenzt Ausstellungsflächen zur Verfügung. Die starke Nachfrage unterstreicht die Bedeutung der E-world als zentralen Treffpunkt der Branche.

Die zusätzliche eröffnete Halle 6 bietet nicht nur mehr Raum für neue und wiederkehrende Aussteller, sondern mit dem Ausstellungsbereich Climate Solutions auch einen neuen thematischen Anziehungspunkt. Dort vereinen wir Technologien und Lösungen zur Dekarbonisierung von Energieerzeugung und Energieverbrauch. Das Angebot richtet sich nicht nur an Unternehmen aus den klassischen Bereichen der Energiewirtschaft, sondern auch an die energieintensive Industrie, die Digitalwirtschaft und den Gebäudesektor. Dazu passend präsentieren sich in der Halle 6 auch Unternehmen aus den Bereichen Speichertechnologien, Netze, Projektierung, Elektrotechnik, Automatisierungs- und Steuerungstechnik, Gebäudeautomation, Netzinfrastrukturtechnik, Messtechnik sowie IoT.

Zusätzlicher Eingang ermöglicht noch effizienteren Messebesuch

Erstmals öffnet zur kommenden Messe auch der Eingang Mitte. Er führt direkt zur neuen Halle 6 und sorgt für kürzere Wege, eine bessere Besucherlenkung und einen noch bequemeren Zugang zu den Ausstellungsbereichen. „Die große Nachfrage bestätigt, dass die E-world für die Energiewirtschaft eine unverzichtbare Plattform ist.“, erklärt Stefanie Hamm, Geschäftsführerin der E-world GmbH. „Mit zusätzlichen Flächen in Halle 6 und dem neuen Eingang Mitte setzen wir auf Wachstum und gestalten das Messeerlebnis für Aussteller und Besucher noch komfortabler“, ergänzt Sabina Großkreuz, ihre Geschäftsführungskollegin der E- world GmbH.

Weitere Informationen unter www.e-world-essen.com.