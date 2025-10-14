Mehr Wert für die Küche: Fünf Jahre Premium-Garantie für echte Qualität
Die Premium-5-Jahres-Garantie gilt für alle neuen Elektrogeräte – angefangen von Backöfen über Kochfeldabzüge bis hin zu Kühlschränken – und startet automatisch mit der Übergabe des Gerätes: ganz ohne Registrierung, Zusatzkosten oder Papierkram. Statt der marktüblichen 24 Monate gewährt ORANIER 60 Monate Garantie auf alle Funktionsschäden inklusive der direkten Lohn- und Materialkosten für die Mängelbeseitigung. Besonders kundenfreundlich: Die erweiterte Garantie gilt rückwirkend für alle Geräte aus dem Katalog 2025 mit einem Kaufbeleg ab dem 1. Januar 2025.
Fünf Jahre, die den Unterschied machen
Während viele Elektrogeräte – vom Smartphone bis zum Staubsauger – oft schon nach wenigen Jahren ersetzt werden, setzt ORANIER bewusst auf Nachhaltigkeit. Die Premium-5-Jahres-Garantie ist daher mehr als eine Serviceleistung, sie ist ein klares Bekenntnis zu Qualität, Wertigkeit und Nachhaltigkeit im besten Sinne.
„Verbraucher achten vermehrt auf die Lebensdauer ihrer Geräte. Wer heute in eine neue Küche investiert, erwartet nicht nur modernes Design und Funktionalität, sondern auch die Sicherheit, dass diese Investition auf Dauer Bestand hat. Mit unserer Premium-5-Jahres-Garantie geben wir unseren Kunden genau dieses Vertrauen“, erklärt Nikolaus Fleischhacker, Geschäftsführer der ORANIER Küchentechnik GmbH.
Service, der Vertrauen schafft
Die Garantie ist nicht nur ein Versprechen, sondern ein handfester Mehrwert im Alltag. Kundinnen und Kunden wissen, dass Reparaturen abgedeckt sind und keine zusätzlichen Kosten entstehen. Weitere Informationen zur Premium-5-Jahres-Garantie und zum umfassenden Sortiment moderner Küchentechnik auf www.oranier.com.