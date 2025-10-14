Die Premium-5-Jahres-Garantie von ORANIER gilt für alle neuen Elektrogeräte und startet automatisch mit der Übergabe des Gerätes Foto: Oranier Küchentechnik

Eine neue Küche ist immer auch eine langfristige Investition und prägt den Alltag über viele Jahre. Damit diese Freude lange anhält, zählt nicht nur Design und Funktion, sondern auch Verlässlichkeit. Genau hier setzt ORANIER an: Mit einer erweiterten Garantie von fünf Jahren sorgt der deutsche Küchentechnik-Spezialist für Vertrauen vom ersten Tag an.

Die Premium-5-Jahres-Garantie gilt für alle neuen Elektrogeräte – angefangen von Backöfen über Kochfeldabzüge bis hin zu Kühlschränken – und startet automatisch mit der Übergabe des Gerätes: ganz ohne Registrierung, Zusatzkosten oder Papierkram. Statt der marktüblichen 24 Monate gewährt ORANIER 60 Monate Garantie auf alle Funktionsschäden inklusive der direkten Lohn- und Materialkosten für die Mängelbeseitigung. Besonders kundenfreundlich: Die erweiterte Garantie gilt rückwirkend für alle Geräte aus dem Katalog 2025 mit einem Kaufbeleg ab dem 1. Januar 2025.

Fünf Jahre, die den Unterschied machen

Während viele Elektrogeräte – vom Smartphone bis zum Staubsauger – oft schon nach wenigen Jahren ersetzt werden, setzt ORANIER bewusst auf Nachhaltigkeit. Die Premium-5-Jahres-Garantie ist daher mehr als eine Serviceleistung, sie ist ein klares Bekenntnis zu Qualität, Wertigkeit und Nachhaltigkeit im besten Sinne.

„Verbraucher achten vermehrt auf die Lebensdauer ihrer Geräte. Wer heute in eine neue Küche investiert, erwartet nicht nur modernes Design und Funktionalität, sondern auch die Sicherheit, dass diese Investition auf Dauer Bestand hat. Mit unserer Premium-5-Jahres-Garantie geben wir unseren Kunden genau dieses Vertrauen“, erklärt Nikolaus Fleischhacker, Geschäftsführer der ORANIER Küchentechnik GmbH.

Service, der Vertrauen schafft

Die Garantie ist nicht nur ein Versprechen, sondern ein handfester Mehrwert im Alltag. Kundinnen und Kunden wissen, dass Reparaturen abgedeckt sind und keine zusätzlichen Kosten entstehen. Weitere Informationen zur Premium-5-Jahres-Garantie und zum umfassenden Sortiment moderner Küchentechnik auf www.oranier.com.