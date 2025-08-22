Hereinspaziert: Die HSK Drehfalttüren für den Eckeinstieg ermöglichen ein großzügiges Betreten der Duschkabine, ohne dass die Türen in den Raum schwingen. Die Favorit Nova Reihe überzeugt außerdem mit gradlinig-modernem Design und hochwertiger Verarbeitung. Bildnachweis: HSK Duschkabinenbau KG

Die bekannte Duschkabinenserie Favorit Nova überzeugt bereits in vielen Haushalten mit ihrem attraktiven Look und vereint cleanes und gradliniges Design mit funktionaler, langanhaltender Qualität. Jetzt gibt es die etablierte HSK Reihe auch mit praktischen Drehfalttüren. Damit lassen sich die 5 mm Echtglasscheiben komplett an die Wand falten. So entsteht bei Nichtgebrauch der Dusche auch in kleinen Badezimmern Weite für das Auge und Bewegungsfreiheit für Badnutzer. Zusätzlich bietet das Familienunternehmen aus dem Sauerland die Favorit Nova Duschkabine auch mit Dreh- und Pendeltür, sowie als Runddusche und Badewannenaufsatz an, kurzum ein echtes Multitalent.

Die teilgerahmte Duschkabinenserie Favorit Nova glänzt durch ihr gradliniges Erscheinungsbild und lässt sich flexibel an individuelle Kundenwünsche anpassen. Vom Sonderzuschnitt über verschiedene Farbvarianten bis hin zu einer Vielzahl an Türoptionen: der Individualisierung der Favorit Nova sind so gut wie keine Grenzen gesetzt.

Purer Luxus auch in kleinen Bädern: Die neuen Favorit Nova Drehfalttüren ermöglichen auch auf kleinem Raum den Genuss einer angesagten Walk In Dusche. Denn: bei Nichtgebrauch lässt sich das hochwertige Echtglas einfach an die Wand klappen. Bildnachweis: HSK Duschkabinenbau KG

Geräumige Walk In oder platzsparende Eckdusche

Sie sind die Lösung für kleine Bäder: Die neuen Favorit Nova Drehfalttüren lassen sich weiträumig öffnen, wodurch ein großzügiger Einstieg in die Duschkabine entsteht, jedoch ohne in den Raum zu ragen. Bei Nichtgebrauch können die Drehfalttüren komplett an die Wand gefaltet werden und kreieren somit sowohl optischen als auch tatsächlichen Freiraum. Die beidseitigen Puffergriffe ermöglichen dabei ein angenehm sicheres Handling der Duschtüren und verhindern zudem das Zusammenstoßen der Glaselemente. Abgerundet wird die Drehfalttür-Lösung durch einen praktischen Heb-/Senk-Mechanismus, der auch bei den Dreh- und Pendeltüren für eine reibungslose Betätigung sorgt: diese Funktion hebt die Tür beim Öffnen leicht an und senkt sie beim Schließen wieder ab. Dabei sorgen hochwertige Magnetschließleisten für ein zuverlässiges Schließen der Echtglastüren – für ein sorgenfreies Duschvergnügen.

Sonderlösungen nach Situation und Kundenwunsch

Sondermaße und Ausschnitte sind, dank der Teilrahmung der Favorit Nova und der hauseigenen HSK Glaserei, ein Leichtes. Besonders in verwinkelten Bädern, mit z. B. Mauervorsprüngen und Dachschrägen ist dies ein entscheidender Vorteil. Die Favorit Nova ist zusätzlich als Eckeinstieg, mit Dreh- und Pendeltüren oder aber auch als Runddusche erhältlich, sodass sie sich harmonisch in unterschiedlichste Grundrisse einfügt.

Neben Chromoptik gibt es die Duschkabinenserie auch in edlem Weiß sowie in dezentem Alu Silber-matt. Das hochwertige 5 mm Echtglas (ESG) ist optional mit einer dekorativen Glasmattierung oder einer Edelglas-Beschichtung für langanhaltende Sauberkeit und eine leichtere Reinigung verfügbar.

Ebenso wie die Duschkabine der Serie ist auch der Favorit Nova Badewannenaufsatz mit Edelglas-Beschichtung und Glasmattierung lieferbar. Letzteres dient nicht nur als dekoratives Gestaltungselement, sondern auch als stilvoller Sichtschutz.