Entwässerungslösungen in Standard-Edelstahl V2A oder hochwertigeren Varianten wie V4A entsprechen den anspruchsvollen Sicherheits- und Hygieneanforderungen in Schwimmbädern oder gewerblichen Räumen wie lebensmittelverarbeitenden Betrieben und professionellen Küchen. Quelle: KESSEL

Mit seinem Kompetenzzentrum Edelstahl verfügt KESSEL über eine hauseigene Entwicklungs-, Fertigungs- und Beratungskompetenz im Edelstahlsegment. Durch eine deutliche Ausweitung des Produktportfolios und mit seinen individuellen Lösungen bietet der Entwässerungsspezialist damit auch umfangreiche Lösungen für Bereiche mit hohen Hygieneanforderungen.

Ergänzend zur bestehenden Produktpalette aus Kunststoff und Ecoguss hat sich KESSEL mit einem stark erweiterten Edelstahlsegment in der Ablauftechnik strategisch breiter aufgestellt. Denn nicht nur im Neubau, sondern vor allem im Sanierungsbereich ist der Bedarf an flexiblen und individuellen Lösungen hoch. „Unsere Kunden erwarten für jede Anwendung den optimalen Werkstoff und die optimale Lösung, am besten aus einer Hand. Deshalb profitieren wir im Bereich Edelstahl nicht nur von einem stark ausgebauten Produktportfolio. Wir können mit einer innovativen Anwendungstechnik, hohen Produktionskapazität und projektspezifischen Beratungsleistung zielgenau und schnell auf die Kundenbedürfnisse eingehen und auch individuelle Lösungen der Edelstahlentwässerung effektiv umsetzen“, erklärt Rainer Kübler, Produktmanager für Ablauftechnik bei KESSEL.

Werkstoff Edelstahl erste Wahl im Hygienebereich

Die über 30-jährige Kompetenz im Edelstahlsegment sowie der Kunden- und Service-Fokus des Entwässerungsspezialisten zahlen vor allem auf die immer komplexer werdenden Anforderungen für Bauherren, Fachplaner und Installateure ein. Gerade bei den in Deutschland anspruchsvollen Sicherheits- und Hygieneanforderungen in Schwimmbädern oder gewerblichen Räumen wie lebensmittelverarbeitenden Betrieben und professionellen Küchen sind nachhaltige, anwendungsgerechte und zuverlässige Lösungen gefragt. Edelstahl ist dort der Werkstoff erster Wahl.

Korrosionsbeständig hält das Material hohe Temperaturschwankungen aus, ist unempfindlich gegenüber zahlreichen Chemikalien und Säuren und überzeugt mit einer langen Lebensdauer. „Gerade in sehr reinigungsintensiven Bereichen wie gewerblichen Küchen bieten wir mit der Ablaufserie Ferrofix aus Standard-Edelstahl V2A hochbeständige Entwässerungslösungen, die diesen hygienisch anspruchsvollen Bereichen entsprechen. In Schwimmbädern haben wir es zusätzlich mit Chlor zu tun. Ob bei den individuellen Lösungen im Beckenumlauf oder der Punkt- und Linienentwässerung im Dusch- oder Umkleidebereich: Hier kommt Edelstahl V4A zum Einsatz, ein nichtrostender, austenitischer Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl, der mit Titan stabilisiert und chloridbeständig ist“, erläutert Kübler.

Standardisierung und Individualisierung

Beim Ausbau der Produktpalette von Abläufen aus Edelstahl setzt KESSEL durch eine anwendungsorientierte und materialunabhängige Beratung für jeden Einzelfall auf die für den Kunden optimale Entwässerungslösung. So bieten die rostfreien Bodenabläufe - abhängig vom Aufsatzstück bzw. von der Rinne oder Bodenwanne - eine Ablaufleistung von bis zu 2,4 l / s und sind mit senkrechtem oder seitlichem Auslauf in den Nennweiten DN 70 / DA 78 und DN 100 / DA 110 für alle gängigen Einbausituationen erhältlich. Als Sonderanfertigungen mit niedrigen Bauhöhen von 100 bis 107 mm sind die extra flachen Varianten besonders für die Sanierung geeignet. Für Koch- oder Türbereiche, wo geringere Wassermengen anfallen, sind Schlitzrinnen geeignet. Die Kasten- und Schlitzrinnen sowie Bodenwannen als Baukasten-Versionen sind zeitnah und einbaufertig ab Werk verfügbar.

Neue Profile und ergänzende Produktabmessungen führten zu einer Verzehnfachung des ursprünglichen Produktsortiments. Darüber hinaus ermöglichen auf die Einbausituation ausgelegte Varianten und funktionale Produktanpassungen der Abteilung „Individuelle Lösungen“ einen maximalen Flexibilitätsgrad. Dies ist besonders für die Sanierung relevant, wo maßgeschneiderte und einbaugerechte Lösungen gefragt sind.

Innovationsgeist mit Bodenhaftung

Im wichtigen Einsatzbereich der gewerblichen Küche muss bei der Planung ein besonderes Augenmerk auf die sensible Schnittstelle zwischen Abdichtung und Bodenrinne gelegt werden. Für Durchdringungen, speziell im Bodenbereich, wird vorausgesetzt, dass diese entsprechende Anflanschmöglichkeiten für Abdichtungen im Verbund aufweisen. Längst werden nicht mehr nur Fliesen verlegt, sondern auch andere Bodenbeschichtungen eingesetzt. KESSEL bietet hier mit neuen Flanschvarianten schnittstellen- und normgerechte Lösungen, die individuell auf den jeweiligen Bodenbelag zugeschnitten sind. So können Fliesenleger durch die Klebeflansche mit ihren Produkten direkt andichten, während die Pressdichtungsflansche die Wasserdichtigkeit für Bahnenmaterial herstellen.

„Bisher hatten wir Klebeflansche mit 15 Millimetern Höhe. Jetzt haben wir auch eine Flanschhöhe von 6 Millimetern im Programm, was gerade für fugenlose Bodenbeschichtungen in Bereichen mit erhöhtem Reinigungsbedarf sehr interessant ist. Dadurch können wir flexibel auf spezielle Anforderungen, thermische Belastungen oder besondere Bodenaufbauten und Bodenbeläge reagieren.

Flexibilität trifft Edelstahl

Ein weiteres Beispiel für den kundenorientierten Innovationsfokus im Edelstahlsegment ist der neue Variofix Ablaufstutzen - der erste anpassungsfähige Verschiebeadapter aus Edelstahl V4A im Markt, der eine radiale und zweidimensionale Verschiebbarkeit von Edelstahl-Rinnen, Bodenwannen und Aufsatzstücken zulässt. Vor allem bei komplexen Bauvorhaben im Küchen-, Schwimmbad- und gewerblichen Bereich ermöglicht der flexible Variofix eine passgenaue Positionierung von Ablauflösungen mit mehreren Abgängen sowie die optimale Ausrichtung von Edelstahlrinnen für individuelle Maßanforderungen. „Denn genau das ist unser Anspruch: Egal welche projektspezifischen Anforderungen der Kunde hat - wir haben die passende Lösung“, so das Fazit von Rainer Kübler.

Das komplette Ablauftechnik-Sortiment von KESSEL finden Sie unter www.kessel.de/produkte/ablauftechnik.