Anzeigen
KORADO, a.s.
JUSTUS GmbH
Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.
Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH
swisspor-Deutschland

DESTATIS:

30.10.2025

Erwerbstätigkeit im September 2025 saisonbereinigt leicht gesunken
mehr

Inflationsrate im Oktober 2025 voraussichtlich +2,3 %
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

30.10.2025

Bruttoinlandsprodukt stagniert im 3. Quartal 2025
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

31.10.2025

Einzelhandelsumsatz im September 2025 real um 0,2 % höher als im Vormonat
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung