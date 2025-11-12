Mit unseren Artikeln aus der Poly-Star-Reihe garantieren wir Ihnen weniger Stemmarbeit und eine schnellere Montage.

Sie sind ideal für Edelstahlsanierungen und perfekt für kleinere Durchmesser geeignet.

Und das Beste? Dadurch, dass wir unser gesamtes Poly-Star-Sortiment selbst fertigen, können wir Ihnen nicht nur höchste Qualität, sondern auch kurze Lieferzeiten versprechen.

Unsere unterschiedlichen Systeme bieten Ihnen eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten:

Poly Star Starr:

Das System ist zugelassen bis 120° und für Öl- und Gasbrennwert/BHKW/Brennstoffzellen geeignet.

Poly Star Flex:

Für Steigleitungen in verzogenen oder senkrechten Schächten.

Es kann mit unseren anderen Systemen kombiniert werden:

raumluftabhängig mit Verbindungsleitung ( starres Stecksystem)

mit Verbindungsleitung ( Stecksystem) raumluftunabhängig mit konzentrischer Verbindungsleitung (LAS)

Poly Star LAS:

Die konzentrische Abgasleitung aus innen PP / außen Stahl pulverbeschichtet weiß ist für Heizkessel in raumluftunabhängiger Betriebsweise vorgesehen.

Das Luft-Abgas-System (LAS) kann mit jedem anderen System der Poly-Star-Artikel kombiniert werden.

Poly Star AW-E:

Das Außenwandsystem aus Edelstahl liefern wir Ihnen auch gerne in Ihrer Wunsch-RAL-Farbe (pulverbeschichtet)!

Poly Star DHZ:

Die Dachheizzentrale, deren Mantelanteil aus Edelstahl blank besteht, ist für die senkrechte Ausführung vorgesehen.

