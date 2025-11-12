Schornsteintechnik Neumarkt: Aus eigener Fertigung - Unser Kunststoffhit Poly Star!
Sie sind ideal für Edelstahlsanierungen und perfekt für kleinere Durchmesser geeignet.
Und das Beste? Dadurch, dass wir unser gesamtes Poly-Star-Sortiment selbst fertigen, können wir Ihnen nicht nur höchste Qualität, sondern auch kurze Lieferzeiten versprechen.
Unsere unterschiedlichen Systeme bieten Ihnen eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten:
Poly Star Starr:
Das System ist zugelassen bis 120° und für Öl- und Gasbrennwert/BHKW/Brennstoffzellen geeignet.
Alle unsere „Poly Star Starr“-Produkte finden Sie auch in unserem Onlineshop
Für Steigleitungen in verzogenen oder senkrechten Schächten.
Es kann mit unseren anderen Systemen kombiniert werden:
- raumluftabhängig mit Verbindungsleitung (starres Stecksystem)
- raumluftunabhängig mit konzentrischer Verbindungsleitung (LAS)
Alle unsere „Poly Star Flex“-Produkte finden Sie auch in unserem Onlineshop
Die konzentrische Abgasleitung aus innen PP / außen Stahl pulverbeschichtet weiß ist für Heizkessel in raumluftunabhängiger Betriebsweise vorgesehen.
Das Luft-Abgas-System (LAS) kann mit jedem anderen System der Poly-Star-Artikel kombiniert werden.
Alle unsere „Poly Star LAS“-Produkte finden Sie auch in unserem Onlineshop
Das Außenwandsystem aus Edelstahl liefern wir Ihnen auch gerne in Ihrer Wunsch-RAL-Farbe (pulverbeschichtet)!
Alle unsere „Poly Star AW-E“-Produkte finden Sie auch in unserem Onlineshop
Poly Star DHZ:
Die Dachheizzentrale, deren Mantelanteil aus Edelstahl blank besteht, ist für die senkrechte Ausführung vorgesehen.
Alle unsere „Poly Star DHZ“-Produkte finden Sie auch in unserem Onlineshop
