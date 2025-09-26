Zirkulationsmodule zur Kombination mit Frischwarmwasserstationen für die hygienische Trinkwassererwärmung im Durchflussprinzip Bilder: Taconova Group AG
26.09.2025  Pressemeldung Alle News von Taconova

Taconova: Zirkulationstechnologie ermöglicht unmittelbare Warmwasserversorgung

Zentrale Frischwarmwasserstationen bieten eine hocheffiziente Versorgung mit warmem Trinkwasser und werden immer häufiger in Mehrfamilienhäusern, Hotels oder öffentlichen Gebäuden eingesetzt.

Der Clou: Das Wasser wird erst dann erhitzt, wenn es gebraucht wird. Durch die Trinkwassererwärmung im Durchflussprinzip wird Stagnation vermieden, Wärmeenergie effizient genutzt und das Risiko einer Legionellenkonzentration erheblich minimiert. In Kombination mit einem integrierten Zirkulationsmodul oder einer zusätzlich angeschlossene Zirkulationsstation erhalten Nutzer zuverlässige, hygienische Warmwasserversorgung – und das ganz ohne Wartezeiten.

Die benötigte Energie für die Trinkwassererwärmung wird bei der Frischwarmwassertechnik in Form von behandeltem Heizungswasser in einem Pufferspeicher bereitgestellt und der Frischwarmwasserstation nach Bedarf zugeführt. Zentrales Bauteil ist der Plattenwärmetauscher, mit dem die Wärmeenergie des Pufferspeichers bedarfsgerecht an den Trinkwasserkreislauf übertragen wird. Bei allen Taconova Frischwarmwasserstationen setzt eine elektronische Regelung die gewünschte Zapftemperatur in Steuerbefehle um. Für die Temperaturgenauigkeit sorgen Temperatursensoren und ein Durchflussmengensensor, die bei der Zapfung laufend Austrittstemperatur und Volumenstrom erfassen. Die Regelung passt anhand dieser Daten permanent die Leistung der Primärkreispumpe an.

Komfortabler Betrieb
Für die komfortable und normgerechte Verfügbarkeit von Warmwasser ganz ohne Wartezeiten kann sowohl ein bereits in die Frischwarmwasserstation integriertes Zirkulationsmodul wie auch eine zusätzlich angeschlossene Zirkulationsstation TacoTherm Circ geplant werden. Die externe Zirkulationsstation ist ideal für Speicherschichtungen geeignet, da die Rücklauftemperatur konstant ins obere Drittel des Speichers zurückgeführt wird, wodurch die Energie effizient wiederverwendet wird. Dabei wird eine Temperaturdifferenz (Delta T) von etwa 5 K im Rücklauf berücksichtigt.

Taconova GmbH
Taconova GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 8
78224 Singen
Deutschland
Telefon:  07731 - 982880
www.taconova.com/de
Anzeigen
Viessmann Holding International GmbH
Dimplex
SOREL® GmbH Mikroelektronik
ACO Passavant GmbH
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH

DESTATIS:

25.09.2025

Homeoffice 2024 ähnlich weit verbreitet wie im Vorjahr, wird jedoch an weniger Tagen genutzt
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

19.09.2025

Erzeugerpreise August 2025: -2,2 % gegenüber August 2024
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

24.09.2025

Preise für Wohnimmobilien im 2. Quartal 2025: +3,2 % zum Vorjahresquartal
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung