England

Eine maßgeschneiderte und kompakte Fernwärmeübergabestation von HERZ versorgt das Britannia Leisure Centre in London mit energie- und kosteneffizienter Wärme. Das in die Jahre gekommene Zentrum hatte zuvor mit hohen Heizkosten und unzureichender Energieversorgung zu kämpfen.

Aufgrund steigender Heizkosten und veralteter Einrichtungen wurde ein umfassendes Neubauprojekt durchgeführt, das in einem vollständig neuen, hochmodernen Freizeitzentrum als Teil der Neugestaltung des örtlichen Gebiets resultierte. HERZ fertigte in enger Abstimmung mit den Projektpartnern eine maßgeschneiderte Fernwärmeübergabestation mit einer Leistung von 1,5 MW, die optimal auf die Bedürfnisse des Projekts abgestimmt ist.

Indien

In der heiligsten Stadt des Hinduismus, Varanasi in Indien, wird das Dr. Sampurnanand-Sportstadion erneuert und zu einem mehrstöckigen, multisportlichen Hallenstadion ausgebaut, in dem über 20 verschiedene Sportarten ausgetragen werden können. Varanasi ist für Hindus der bedeutendste Pilgerort, durch den der Fluss Ganges fließt: Ein Fluss, dem heilende Kräfte nachgesagt werden.

Ähnlich wie der Ganges, der das Leben mit seiner heilenden Kraft speist, sorgen HERZ Produkte im Stadion für den richtigen Energiefluss. Nicht spirituell, aber dafür physisch stellen zahlreiche HerzCON sowie HERZ Differenzdruckregler bei diesem Projekt den hydraulischen Abgleich sowie die effiziente Energieversorgung sicher.

Saudi Arabien

Im Osten Saudi-Arabiens wird der King Salman Energy Park SPARK als zentrales industrielles Drehkreuz entwickelt, das eine Logistikzone und verschiedene industrielle Einrichtungen umfasst. Das Projekt zielt darauf ab, die Energiebranche durch moderne und effiziente Technologien zu stärken und den wirtschaftlichen Wert der Energieversorgung in Saudi-Arabien und der Region zu maximieren.

Für die effiziente Energieversorgung dieses Projekts wurde unsere Tochtergesellschaft HERZ Middle East beauftragt. Zahlreiche Sanitär- und HLKS-Ventile von HERZ wurden geliefert, um das Projekt bei der effizienten Versorgung zu unterstützen.

Slowakei

Das slowakische Unternehmen Lesagro s.r.o. mit Sitz in Pravenec beschäftigt sich mit der Verarbeitung und dem Verkauf von Holz in verschiedenen Arten. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt in der traditionellen Herstellung von Furnieren für Möbel.

Um die Produktion effizienter zu gestalten und auch die Räumlichkeiten kosten- und energieoptimiert zu beheizen, entschied sich der Kunde für den Austausch seiner in die Jahre gekommenen Anlagen durch einen Binder Heißwasserkessel. Zur Staub- und Feinstaubentsorgung ist ein Multizyklon verbaut. Diese sorgt für ein gereinigtes Abgas. Der Heißwasserkessel hat eine Leistung von 1,5 MW und wird mit dem Holzabfall der Produktion befeuert.

Ukraine

Ein weiteres Bauprojekt in der Ukraine entscheidet sich für die HERZ Qualität. Das 32-stöckige MAYA Residential Wohnkomplex in Dnipro, der viertgrößten Stadt der Ukraine, wird mit zahlreichen HERZ Wohnungsübergabestationen der Familie kompaktINDIREKT ausgestattet.

Die WÜS kompaktINDIREKT ist mit zwei separaten Wärmetauschern ausgestattet: einem für Trinkwasser und einem für Heizungswasser. Dank dieser Systemtrennung wird die Vermischung der primären und sekundären Versorgung verhindert, wodurch der Schutz vor Schmutzpartikeln gewährleistet wird. Zusätzlich trägt die Warmwasser-Vorrangschaltung zu einer effizienten Versorgung und Kosteneinsparung bei.