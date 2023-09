Die bewährte Modellreihe pura 5000 ist in einem neuen Look erhältlich. Gekennzeichnet durch elegante Geometrien, schlichte Formen und klare Linien werden nun neue Farbvarianten zum Sortiment hinzugefügt. Die neuen Farben erweitern die Möglichkeiten der individuellen Gestaltung und werden so jedem Lebensstil gerecht.

pura 5000 ColourArt bringt Farbe ins Bad. Die Scharniere und Griffe der Modelle in Silber Hochglanz und Edelstahloptik sind in fünf neuen Ausführungen erhältlich: Kupferoptik gebürstet, Messingoptik gebürstet, schwarz gebürstet, (PVD-Beschichtung, Physical Vapor Deposition, die für Abrieb-, Kratz- und Korrosionsbeständigkeit sorgt), matt weiß, matt schwarz (lackiertes Aluminium). Die farbigen Scharniere und Griffe der pura 5000 wirken noch zeitgemäßer und bilden einen angenehmen und eleganten optischen Kontrast zur Transparenz und Brillanz des Glases.

Die neuen Farben für die Modelle pura 5000 sind mit und ohne Wandprofil erhältlich. Die Profile der Duschkabinen sind in Silber Hochglanz und Edelstahloptik. Bei den Modellen ohne Profil gibt es wandseitig einen kurzen Siebdruck auf dem Glas, der auf die Farbe der Scharniere und Griffe abgestimmt ist.

Mit pura 5000 ColourArt stellt Duka eine neue Interpretation der Duschkabine vor: nicht nur als funktionales Element für das tägliche Wohlbefinden, sondern auch als trendiges "Objekt", das dem Duschbereich einen starken Charakter verleiht. Die verschiedenen Oberflächen der pura 5000 ColourArt Scharniere und Griffe ermöglichen es, verschiedene und originelle "Sets" für ein ganz persönliches Duscherlebnis zu schaffen.