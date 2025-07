„HÜPPE Vita pure steht für Universal Design im umfassendsten Sinne“ und ermöglicht, „dass alle Menschen den Moment genießen können.“ Mit diesen Worten begründet die international besetzte Fachjury, die über die Vergabe des diesjährigen „iF Design Awards“ zu entscheiden hatte, warum sie der Duschkabine Vita pure vom Duschplatzspezialisten Hüppe (www.hueppe.com) die renommierte Auszeichnung für herausragende Designleistungen zuerkannt hat. „Dass Designexpertinnen und -experten aus dem In- und Ausland unsere Duschabtrennung für preiswürdig erachten, freut uns ganz besonders, weil es eine Bestätigung unseres nutzerorientierten Innovationsansatzes aus Sicht von Fachleuten ist, die sich tagtäglich intensiv mit Gestaltung und Produktentwicklung beschäftigen“, erklärt Christopher Tattersall, der als Head of Innovations seit Ende 2023 den Bereich Forschung und Entwicklung des Mittelständlers aus Bad Zwischenahn verantwortet. Für den Ammerländer Hersteller von Duschabtrennungen, Duschwannen und Wandverkleidungen ist dies bereits die 22. Prämierung eines seiner Produkte für den hochwertigen Duschplatz mit dem begehrten Preis, den das International Forum Design seit 1954 vergibt. In diesem Jahr hatten sich annähernd 11.000 Einreichungen aus 66 Ländern in neun Fachdisziplinen um den „iF Design Award“ beworben.

Die wundervolle Leichtigkeit des Duschens

Tatsächlich setzt die 2024 auf den Markt gebrachte Duschkabine Hüppe Vita pure neue Maßstäbe in Design und Funktion. Gerade einmal 32 Millimeter messen ihre Rahmenprofile in der Höhe und markieren damit das neue „Maximum des Minimalismus“. Ein von Hüppe entwickeltes und patentiertes Befestigungssystem erlaubt diesen durchgängig filigranen Aufbau. Mit ihrer klaren, auf ein absolutes Minimum reduzierten Formensprache kombiniert die innovative Duschabtrennung perfekt die minimalistisch-zurückhaltende Eleganz, wie man sie von offenen Walk-in-Duschen kennt, mit den Komfortvorteilen geschlossener Duschkabinen. „Vita pure besticht durch eine unglaublich leichte Erscheinung im Raum. Nichts stört das in sich stimmige Design und den Blick durch die großflächigen Glaswände“, betont der Hüppe Entwicklungschef.

Weiteres Plus: Der modulare Aufbau von Vita pure und ihre unterschiedlichen Ausstattungsvarianten ermöglichen zahlreiche Gestaltungslösungen – passend zur jeweiligen Raumsituation und zu individuellen Stilvorlieben. Dabei reichen neben dem Grundmodul 25 Grundartikelnummern aus, um Lösungen für die allermeisten Bauaufgaben zu gestalten. Dies verschlankt die Lagerhaltung bei Handel und Handwerk und vereinfacht deren Bestellmanagement.