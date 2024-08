Ein Dampfbad bringt das Spa-Erlebnis direkt ins eigene Bad und damit die wohltuenden Eigenschaften des Dampfbadens in die Dusche. Ein auf höchsten Komfort und Funktionalität ausgelegtes Dampfbad von Repabad bietet eine Oase der Entspannung und Regeneration. Ausgestattet mit modernsten Technologien erzeugt es ein angenehmes Dampfklima, das die Sinne verwöhnt und den Alltag vergessen lässt.

Die Dampfbadtechnik ist das Herzstück eines jeden Dampfbads. Denn ein leistungsstarker Dampfgenerator ist entscheidend für ein dichtes Dampfbild. Beim Dusch- und Dampfpaneel VENTURA UNIQUE ist die hochwertige Technik kompakt eingebaut und verbirgt sich hinter der mit einer großflächigen Fliese verkleideten Front. Das Paneel passt sich optisch der gefliesten Wand an und verschmilzt scheinbar mit der Wandfläche. So entzieht es sich dem Blick des Betrachters und die Dusche entpuppt sich erst auf den zweiten Blick als vollwertiges Dampfbad. Lediglich die Armatur und das elektronische Bedienfeld lassen erahnen, welche wohltuenden Eigenschaften das Dampfbadpaneel VENTURA UNIQUE in die Dusche bringt. Zusätzliche Wohlfühlfunktionen wie Infrarot, Aroma- und Farblichttherapie, Sole, Nebeldüsen und Musik können individuell ausgewählt werden.

Für die Montage des Dampfpaneels VENTURA UNIQUE wird eine Edelstahlplatte mit vormontierten Befestigungselementen geliefert. Diese kann bauseits individuell mit einer einteiligen Großformat-Fliese gefliest werden. Die Fliesenstärke sollte 3 bis 6 mm betragen. Für den Zuschnitt der großformatigen Fliese wird eine Zeichnung oder ein Datensatz zur Verfügung gestellt.

Technische Details:

Abmessungen Paneel: 190 x 29 x 6 cm (H x B x T)

Dampfleistung: 3,2 / 4 / 6 kW

Einteilige Großformat-Fliese: 3 - 6 mm Stärke

Website: www.repabad.com/dampfbad