Ein hygienischer, sicherer und ansprechend gestalteter Sanitärraum im Kindergarten ist mehr als nur ein funktionaler Ort: Er ist Lernumgebung, Spielraum und ein wichtiger Bestandteil der frühkindlichen Gesundheitsbildung. Um den Bedürfnissen kleiner Nutzer und Nutzerinnen gerecht zu werden, spielen Aspekte wie ergonomische Gestaltung, Materialwahl, Hygiene und Farben eine zentrale Rolle. Dieser Beitrag zeigt Ihnen, wie Sie mit einem durchdachten Konzept kindgerechte Waschräume im Kindergarten realisieren und gleichzeitig die Sicherheits- und Hygienestandards einhalten.

