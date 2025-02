Mit Haier bieten wir Ihnen R290-Wärmepumpen, zum absoluten Kampfpreis. Hier gibt es zwei Monoblock-Varianten, die unser Wärmepumpensortiment abrunden.

Haier ProWarm ist ein integriertes System, das alles bietet, was Sie für Ihr Zuhause brauchen: Heizung, Kühlung und Brauchwarmwasser. Es ist auch eine ideale Alternative zu herkömmlichen Gas- oder Ölheizungen, sodass Sie das ganze Jahr über warmes, angenehmes Warmwasser genießen können. Mit dem neuen natürlichen Kältemittel R290. Eine umweltfreundliche Option, Verringerung der Kohlenstoffemissionen. Beitrag zum globalen Ziel der Kohlenstoffneutralität.

Mit einer maximalen Wassertemperatur von 75°C erfüllt es eine Vielzahl von Endverbraucheranforderungen. Haier ProWarm kann in Kombination mit Fußbodenheizungen, Gebläsekonvektoren, Heizkörpern und Wassertanks verwendet werden. Mit einer hohen Temperatur von 75 °C sorgt es das ganze Jahr über für optimale Temperaturen und einen konstanten Warmwasserfluss, selbst bei alten Gussheizkörpern. Die Wärmepumpe arbeitet mit Elektroheizung, wobei die Elektroheizung nur aktiviert wird, wenn die Leistung der Wärmepumpe nicht ausreicht.

Hoher Wirkungsgrad

ERP-Richtlinie Doppel-A+++. Wie auf dem Produktetikett angegeben, erreicht Haier ProWarm eine optimale Leistung mit einer Energiebewertung von A+++.

Einstufung A+++ unter den Bedingungen A7W35 und A7W55.

Heizung im Winter

Haier ProWarm* kann das ganze Haus beheizen, um Ihren Komfort in der kalten Jahreszeit zu erhöhen.

Ganzjährig warmes Wasser

Deckung Ihres gesamten Warmwasserbedarfs das ganze Jahr über, z. B. zum Baden, Waschen usw.

Kühlung im Sommer

Haier ProWarm* kühlt schnell ab und sorgt in der heißen Jahreszeit für Komfort.

Drei Modi für optimalen Betrieb:

SG-Modus: Das Smart Grid wird die Zuverlässigkeit und Qualität der Stromversorgung durch die Reduzierung des Spitzenstrombedarfs erheblich verbessern.

HC-Modus: Heizen in Zeiten geringerer Nachfrage, um sicherzustellen, dass Warmwasser zu möglichst niedrigen Kosten verfügbar ist.

PV-Modus: Entscheiden Sie sich für Photovoltaik (PV), um Geld auf Ihrer Stromrechnung zu sparen, und wählen Sie zwischen drei PV-Modi je nach Paneelspezifikation.

Zur Haier Monoblock Wärmepumpe HPM Nd2 (R290), 8 - 12 kW im Wagner Shop

Zur Haier Monoblock Wärmepumpe HPM Nd2 (R290), 14 - 16 kW im Wagner Shop

