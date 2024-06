Ein Farbton, so sanft wie Mandelmilch - das ist Almond von Villeroy & Boch. Die natürliche Eleganz dieser subtilen Nuance verleiht Bädern einen warmen und weichen Charakter. Kein Wunder, dass Almond stark gefragt ist und bereits heute zum Klassiker avanciert. Daher erweitert Villeroy & Boch sein Spektrum an exklusiver Badkeramik in der eleganten Mattfarbe jetzt mit freistehenden Badewannen, Duschwannen und Handwaschbecken. So entstehen stilsichere Bäder, die absolute Entspannung versprechen.

Harmonische Ästhetik in Perfektion

Hier lässt es sich durchatmen und zur Ruhe kommen: Freistehende Badewannen sind ein wahrer Luxus und zeigen sich in softem Almond von ihrer schönsten Seite. Während sich die exklusiven Badewannen der Kollektion Theano durch ihr graziles Design auszeichnen, mutet die asymmetrische Form der Antao Badewannen organisch an - wie ein vom Wasser rundgeschliffener Stein. Worauf die Wahl auch fällt: In der Farbe Almond sind die monolithischen Badewannen ein ästhetischer Blickfang und fügen sich zugleich harmonisch in die Raumgestaltung ein. Neben der vollfarbigen Version ist der zarte Kontrast zu Weiß eine schöne Variante: Mit dem Colour-on-Demand Konzept lässt sich Almond nur für die Außenschürze der Wanne umsetzen.

Auch die filigranen Handwaschbecken der Kollektion Avento sind jetzt in der Trendfarbe Almond erhältlich, ebenso wie die unverzichtbaren Squaro Infinity Duschwannen. Diese lassen sich auf individuelle Maße zuschneiden und flächenbündig einbauen. Kombiniert mit passenden Fliesen, kreieren sie eine optisch durchgängige Bodenfläche und sorgen damit für ein besonders großzügiges Raumgefühl.