Palette CAD sucht: Sanitärprofi als Business Development Manager (m/w/d)

Pioniergeist ist unser Antrieb. Seit 1994. Wir haben die Digitalisierung ins Handwerk gebracht und bilden heute die gesamte Leistungskette von der Planung bis zur Produktion in einem nahtlosen digitalen Prozess ab. Digitalisierung ist unser Handwerk. Wir suchen Menschen, die mit uns noch weiter gehen.

Mögliche Einsatzorte: Esslingen am Neckar | Hilter am Teutoburger Wald | bundesweit im Homeoffice

Wir suchen ab sofort

Sanitärprofi als Business Development Manager (m/w/d)

Du bist ein Kenner der SHK-Branche und hast Lust auf Digitalisierung? Die Welt der Badplanung ist Deine Heimat? Mit unterschiedlichen Menschen – ob aus der Industrie oder dem Verbandswesen sowie mit Kunden und Kollegen – umzugehen, macht Dir Freude und Du bist dabei offen und souverän im Umgang? Und zudem bist Du bereit in der Regien D-A-CH zu reisen? Dann solltest Du weiterlesen...

Das sind Deine Aufgaben

Du bist unser Experte der Sanitär-Branche mit dem Ohr am Markt. Du reist zu Kontakten aus Industrie- und Verbandswesen, um unser Netzwerk zu pflegen und zu erweitern.

Du entwickelst zusammen mit Partnern Ideen und Konzepte für neue Projekte.

Auf Messen und Veranstaltungen vertrittst Du das Unternehmen und hältst Vorträge oder Präsentationen.

Du gibst Feedback aus dem Markt an unsere Entwicklungsabteilungen weiter.

Gemeinsam mit unseren weiteren Business Development Managern anderer Branchen unterstützt Du unseren Vertrieb bei diversen Aktivitäten.

Du organisierst eigenverantwortlich Termine und Veranstaltungsteilnahmen mit Unterstützung aus der Zentrale.

Damit überzeugst Du uns

Du verfügst über eine abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich SHK – idealerweise mit einer Weiterbildung zum Meister oder Techniker.

Fachwissen in Badplanung, Badverkauf und Baustellenorganisation liegt Dir im Blut.

Du verfügst über ein souveränes Auftreten und Freude am Umgang mit Menschen.

Eine ruhige und aufgeschlossene Persönlichkeit mit einem offenen Ohr für das Gegenüber zeichnen Dich aus.

Du besitzt einen Führerschein der Klasse B und bist bereit innerhalb der D/A/CH-Region zu reisen.

Ein sicherer Umgang mit MS Office runden Dein Profil ab.

Das wird Dich begeistern

Bei uns kannst Du dich auf ein kompetentes Umfeld, Transparenz und Fairness freuen – die zentralen Elemente unserer Unternehmenskultur. Gerade deshalb herrscht im Team ein gutes Arbeitsklima, in dem Du eigenverantwortlich und selbständig wirken kannst. Ein moderner Arbeitsplatz ist für uns genauso selbstverständlich wie ein großartiges Team, auf das Du Dich immer verlassen können. Selbstverständlich statten wir Dich dafür mit allen nötigen Arbeitsgeräten aus. Deine Gesundheit liegt uns sehr am Herzen und daher investieren wir gern in ergonomische Arbeitsplätze, Fitnessprogramme, Obstkorb und viele weitere Benefits. Deine persönliche Weiterbildung und -entwicklung ist uns sehr wichtig. Dein Aufgabengebiet lässt sich nach Deinen Stärken prägen. Mit unseren Teamevents und Veranstaltungen fühlst Du Dich schnell bei uns zu Hause. Das alles runden wir mit einer leistungsgerechten Vergütung, einer unbefristeten Festanstellung sowie 30 Tagen Urlaub ab.

So kommen wir zusammen

Findest Du Dich in dieser Stellenbeschreibung wieder? Prima! Du bist interessiert, hast aber noch einige Fragen? Auch gut! In jedem Fall solltest Du uns Deine Bewerbung inkl. Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittstermin schicken. Wir möchten aber auch gern den Menschen hinter dem Lebenslauf kennenlernen. Schreibe uns daher kurz ein paar Zeilen, wer Du bist, wie Du gern arbeitest und was Du von uns als Arbeitgeber erwartest.



Palette CAD GmbH

Volker Zeller

karriere(at)palettecad.com