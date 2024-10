Im Juli 2024 wurde das H4 Hotel Wyndham Paris Pleyel Resort in Saint-Denis eröffnet. Der 140 Meter hohe Tour Pleyel gilt als architektonisches Wahrzeichen des Pariser Vororts. Fast 700 klimatisierte Zimmer bieten hier H4-Hotel-Komfort und sprechen ein breites Publikum an. Bildquelle: H-Hotels.com

Nach mehrjährigen Umbaumaßnahmen wurde das H4 Hotel Wyndham Paris Pleyel Resort im Juli 2024 in Saint-Denis eröffnet. Mit seiner modernen, designorientierten Gestaltung positioniert sich das Hotel der deutschen H-Hotels Gruppe als ein Schlüsselprojekt für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2024. Der 140 Meter hohe Tour Pleyel liegt zwischen dem olympischen Dorf und dem Stade de France und gilt als architektonisches Wahrzeichen des Pariser Vororts. Fast 700 klimatisierte Zimmer bieten hier H4-Hotel-Komfort und sprechen ein breites Publikum an. Der gehobene Komfort findet sich auch in den Bädern der Hotelzimmer wieder, die alle mit Dusch- und teilweise auch Badewannen von Bette ausgestattet sind.

Das H4 Hotel Wyndham Paris Pleyel Resort liegt in unmittelbarer Nähe der neuen Metrostation Saint-Denis Pleyel und wird damit zum zentralen Knotenpunkt für Reisende und Kultursuchende, die das Pariser Stadtzentrum und seine Sehenswürdigkeiten besuchen möchten. Der 140 Meter hohe Gebäudeturm wurde ursprünglich in den 1970er-Jahren von den Architekten Bernard Favatier, Pierre Hérault und Marcel Freva entworfen. Das architektonische Konzept dieser städtebaulichen Ikone verkörpert den Wandel von Saint-Denis, das sich von seiner industriellen Vergangenheit zu einem lebhaften Zentrum der Kunst und Kultur entwickelt hat.

Im geräumigen Bad der Präsidentensuite sorgen die Badewanne BetteStarlet und die Duschwanne BetteUltra für Ästhetik, Komfort und dank ihrer rutschhemmenden Oberfläche auch für Sicherheit. Bildquelle: H-Hotels.com

Hinter der Fassade, die industrielle Elemente und Materialien mit zeitgenössischem Design verbindet, sind 697 Zimmer der Kategorien „Comfort“, „Superior“, „Premium“, „Deluxe“ und „Junior Suite“ mit einer Größe von 18 bis 37 Quadratmetern untergebracht. In der 37. Etage befindet sich zudem eine großzügige Präsidentensuite mit 129 Quadratmetern. Darüber hinaus gibt es ein 10.000 Quadratmeter großes Kongresszentrum, mehrere Restaurants und Bars, eine Executive Lounge und ein Fitnesscenter. Ein touristisches Highlight ist die Bar in der 40. Etage und der höchstgelegene Pool Frankreichs, der einen unvergleichlichen Blick über die Seine-Metropole bietet.

Innovatives Design trifft auf Komfort

Das Interior Design des neuen H4 Hotels wurde vom Pariser Architekturbüro Axel Schoenert Architectes (ASA) entwickelt und setzt die Philosophie der Gebäudearchitektur in den Innenräumen fort, indem es industriellen Charme mit klassischen und modernen urbanen Akzenten kombiniert. In den Zimmern findet sich der Industrial Style in schwarzen Metalloberflächen und strukturierten Wänden in Grautönen sowie in der Verwendung von Materialien wie Stahl und Glas. Für den klassischen Anteil stehen die eleganten Holzoberflächen des französischen Fischgrätparketts oder die monochromen Betten mit strukturiertem Kopfteil. An das urbane, kulturelle Erbe von Saint-Denis erinnern Street-Art-Möbel und Spiegel, die mit umlaufenden Glühbirnen den Look von Künstlergarderoben aufgreifen.

Integraler Bestandteil der Gestaltung sind die BetteUltra Duschwannen, mit denen alle Zimmer ausgestattet wurden. Die Materialkombination aus Stahl und Email sowie die präzise industrielle Fertigung der Badelemente fügen sich nahtlos in das innenarchitektonische Konzept ein. Zudem sind die Duschwannen mit ihrer zeitlosen Formgebung echte Designklassiker, die von Bette in den letzten Jahren mit engen 10-mm-Eckradien und flächenbündigen Ablaufdeckeln behutsam weiterentwickelt und an moderne ästhetische Vorlieben angepasst wurden.

Sicherheit ins Design integriert: Unsichtbare Rutschhemmung

Für das neue H4 Hotel Wyndham Paris Pleyel Resort wurden die BetteUltra Duschwannen in glänzendem Weiß gewählt. Die Farbe passt zum Farbcode der Innenarchitektur und kann zudem mit der stark rutschhemmenden Oberfläche BetteAntirutsch Sense veredelt werden – ohne die glänzende, industrielle Optik der Duschwannen zu beeinträchtigen. Denn echter Luxus bedeutet nicht nur Ästhetik, sondern immer auch integrierte Funktion. Die hohe Rutschhemmung entspricht der Bewertungsgruppe C der DIN 16165 und wird für den Gast erst spürbar, wenn er mit dem eigenen Körpergewicht auf die nasse Oberfläche tritt. Im trockenen Zustand ist optisch und haptisch kein Unterschied zu einer herkömmlichen glasierten Oberfläche wahrnehmbar.

Das gilt übrigens auch für die Reinigung der Duschwannen, denn auch hier gibt es keinen Unterschied zur Pflege herkömmlicher emaillierter Oberflächen: BetteAntirutsch Sense ist extrem widerstandsfähig gegen alle Belastungen wie Abrieb oder die im Duschbereich üblichen Reinigungsmittel – ein wichtiger Aspekt für das Housekeeping. Zudem gewährt Bette 30 Jahre Garantie auf die damit ausgestatteten Badelemente.

Zur hohen Reinigungsfreundlichkeit der Duschwannen tragen auch die selbstreinigenden BetteSolid Abläufe bei. Sie sind so konstruiert, dass sich Haare und Schmutz nicht darin verfangen können, sondern einfach mit dem Wasser weggespült werden.

Badewannen mit ikonischem Design und viel Funktion

Doch nicht nur die Duschwannen sind im H4 Hotel Wyndham Paris Pleyel Resort mit der rutschhemmenden Oberfläche ausgestattet – auch die glänzend weißen BetteStarlet Badewannen, die in knapp 40 Zimmern für einen gehobenen Standard sorgen, verfügen über diesen Sicherheitskomfort.

Mit ihrer klaren, reduzierten Formensprache gilt BetteStarlet als eine Ikone der Badgestaltung, die auch hohen funktionalen Nutzen bietet. Die Liegefläche ist großzügig dimensioniert und eignet sich dank des mittigen Ablaufs auch für das komfortable Baden zu zweit. Der breite Wannenrand wiederum dient als bequeme Ablage für die Unterarme und bietet viel Platz für Shampoos, Seifen, Schwämme und sonstige Accessoires, die beim Entspannungsbad griffbereit sein sollen. Selbst Gläser und Flaschen und sogar brennende Kerzen verzeiht der schlag- und kratzfeste sowie hitzebeständige, glasierte Titan-Stahl, ohne seine Brillanz zu verlieren.

Das H4 Hotel Wyndham Paris Pleyel integriert bei seiner Kombination aus modernem Design und hochwertiger Ausstattung die sorgfältige Auswahl der Badausstattung. Diese unterstreicht das Bestreben, bei der Ästhetik als auch beim wichtigen Komfortmerkmal Sicherheit keine Kompromisse einzugehen.