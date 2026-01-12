Der Aufsichtsrat der NORDWEST Handel AG mit Sitz in Dortmund hat den Vorstandsvertrag von Thorsten Sega vorzeitig verlängert. Er wird der NORDWEST Handel AG bis einschließlich 30.09.2029 weiterhin in dieser Funktion zur Verfügung stehen.

"Wir freuen uns, dass Herr Sega weiterhin als Vorstand der NORDWEST Handel AG tätig ist. Gerade in diesen herausfordernden Zeiten zeigen wir mit dieser Entscheidung unsere Beständigkeit", erläutert Martin Bertinchamp, Aufsichtsratsvorsitzender der NORDWEST Handel AG die Entscheidung.

Als versierter Experte für Supply Chain Management, IT und HR blickt Thorsten Sega auf mehr als 30 Jahre Berufserfahrung zurück. Er ist seit Oktober 2023 Vorstand bei NORDWEST und verantwortet als solcher zusätzlich zum Bereich Logistik die Ressorts Digitale Services & E-Business, IT & Prozessmanagement, Haustechnik (Sanitär, Heizung, Kälte & Klima), Human Resources und Interne Dienste. Thorsten Sega wird auch künftig zusammen mit Jörg Simon und Michael Rolf den Vorstand bilden.

Zu seiner Vertragsverlängerung sagte Thorsten Sega: „Ich danke dem Aufsichtsrat herzlich für das erneut ausgesprochene Vertrauen. Die Verantwortung als Vorstand der NORDWEST Handel AG sowie die Möglichkeit, die Entwicklung des Unternehmens mit voller Energie und Einsatzbereitschaft aktiv zu begleiten, bereiten mir weiterhin große Freude. Auch in den kommenden Jahren werde ich gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen Jörg Simon und Michael Rolf engagiert daran arbeiten, die aktuellen Herausforderungen erfolgreich zu meistern.“