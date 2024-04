Sein Produktangebot für Heiz-, Klima- und Trinkwarmwasser-Lösungen im gewerblichen, kommunalen sowie industriellen Umfeld präsentierte Mitsubishi Electric auf der SHK+E Essen 2024. Das Unternehmen bietet eine große Bandbreite an Kaltwassersätzen, reversiblen Heizungs-Wärmepumpen sowie Trinkwarmwasser-Wärmepumpen als Stand-Alone- oder Kaskaden-Lösungen. Neben den bekannten Luft/Luft-Systemen der Mr. Slim- und City Multi-Serie gehören auch Rooftop-Anlagen zur Klimatisierung von mittelgroßen und großen Gewerbe- und Industriehallen zum umfangreichen Angebot des Herstellers.

Die durch den Einsatz fossiler Brennstoffe in Gebäuden entstehenden Treibhausgasemissionen müssen in den kommenden Jahren drastisch gesenkt werden. Das Ziel ist mehr Energieeffizienz und eine stärkere Nutzung erneuerbarer Energien im Gebäudesektor. Gefördert wird dieses Ziel durch die im Klimaschutzprogramm der Bundesregierung beschlossenen Maßnahmen. Je mehr regenerativ erzeugter Strom eine zentrale Rolle der Wärmeversorgung übernimmt, desto bedeutender wird auch die Wärmepumpen-Technologie. Die Wärmepumpen-Systeme von Mitsubishi Electric bieten hierfür einen entscheidenden Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele.

Exemplarisch für die Produktvielfalt im Bereich der hohen Leistungen zeigte das Unternehmen in Essen, die in Europa produzierte Wärmepumpen-Serie MEHP-iS-G07. Die reversiblen Wärmepumpen wurden von dem Wärmepumpenspezialisten selbst entwickelt und nutzen zahlreiche Komponenten – wie zum Beispiel Inverter geregelte Scroll Verdichter und Inverter-Ventilatoren – aus eigener Fertigung. Um eine möglichst hohe Effizienz zu erzielen, wird in den Geräten durchgängig das Kältemittel R32 eingesetzt, das im Vergleich zum oft noch in dieser Produktgruppe gebräuchlichen R410A einen um 68 % geringeren GWP-Wert aufweist. Die Wärmepumpen sind optimiert für den Einsatz im Komfort-Bereich und können ihre Vorzüge in dieser Anwendung voll ausspielen.

Wie auch in anderen Bereichen sind Effizienz, Schallemissionen sowie kompakte Abmessungen und geringes Gewicht bei Komfortanwendungen wichtige und entscheidende Kriterien, die zur Wahl eines Produktes führen können. „Bei dieser Gerätereihe wurde der Fokus ganz klar auf die Heizfunktion gelegt. Ihre modulare Gerätestruktur gewährleistet eine optimale Anpassung auf den jeweiligen Leistungsbedarf eines konkreten Projekts“, beschreibt dazu Michael Lechte, Manager Product Marketing bei Mitsubishi Electric, Living Environment Systems. So kann auch der Einsatz in Nahwärmenetzen mit diesen Systemen vorstellbar sein.

Es stehen drei unterschiedliche Module mit sieben Leistungsgrößen von 50 bis 110 kW Kälteleistung zur Verfügung. Durch die optionale Konfiguration als Zwillingsmodul können bis zu 220 kW erreicht werden. Jeweils zwei Module lassen sich mit diesem System zu einer Kaskade zusammenstellen. Mit ihrem weiten Einsatzbereich im Wärmepumpenbetrieb von bis zu -20 °C Außentemperatur und einer Warmwasser-Austrittstemperatur von bis zu 65 °C können diese Geräte die Anforderungen optimal erfüllen. Sie zählen zu den leisesten, leistungsfähigsten und kompaktesten Geräte ihrer Klasse.

Dank integrierter LAN-Logik können diese acht Geräte in einer Gruppe geregelt werden. So sind die Lastenverteilung, das Alarm-Management und der Back-up/Stand-by-Betrieb der Gesamtanlage optimal realisierbar. Die Software-Verbindung erfolgt durch einen Multi-Manager, der zahlreiche smarte Funktionen offeriert. So kommt bei den Wärmepumpen-Modellen bei der Vernetzung mehrerer Geräte beispielsweise die Smart Defrost Logik zum Einsatz. Die Großwärmepumpen der MEHP-iS-Serie sind, wie viele andere Luft/Wasser- oder Sole/Wasser-Systeme des Herstellers voll förderfähig.

Als am Markt einzigartige Lösung für Gebäude mit hohem Warmwasserbedarf stellt der Hersteller seine Heißwasser-Wärmepumpe QAHV auf der Basis des natürlichen Kältemittels R744 (CO 2 ) zur Verfügung. Das 40 kW-Monoblock-Gerät wurde speziell entwickelt, um Heißwasser in großen Mengen zu erzeugen und eignet sich deshalb ideal für die Wohnungswirtschaft sowie kommerzielle oder industrielle Anwendungen mit hohem Heißwasserbedarf.

Dank der besonderen Konstruktion des spiralgewundenen Wärmetauschers in Verbindung mit dem Betrieb der Wärmepumpe im transkritischen Bereich bietet das QAHV System eine Effizienz, die bei vergleichbaren Produkten kaum erreicht werden kann. Mit dem System lassen sich Trinkwarmwassertemperaturen von bis zu 90 °C erreichen – und das bei Außentemperaturen von bis zu -25 ºC. Bis zu 16 QAHV-Geräte können standardmäßig zu einer Kaskade zusammengeschaltet werden. Mit einer Gesamtleistung von bis zu 640 kW sind bei der Heißwasserbereitung so zahlreiche Einsatzmöglichkeiten realisierbar.

Im Bereich der energieeffizienten Hallenheizung bietet Mitsubishi Electric unterschiedliche Lösungen, mit denen unterschiedliche Projekte je nach Anforderungsprofil realisiert werden können. Neben der auf dem Messestand vorgestellten Kombination von Mr. Slim Luft/Luft-Außenmodulen mit Kanaleinbaugeräten können in diesem Anwendungssegment z. B. auch die neuen Rooftop-Geräte der Serie WSM3-G07 eingesetzt werden. Grundsätzlich werden sie zur Gebäudeklimatisierung und -lüftung von mittelgroßen und großen Gewerbe- und Industriehallen als schnell installierbare Plug & Play Lösung eingesetzt. Die Rooftop-Klimageräte stellen dank ihrer integrierten Wärmepumpentechnik eine strombasierte, effiziente Möglichkeit dar, um Gebäude im Sommer zu kühlen und im Winter zu beheizen. Sie eignen sich sowohl für den Neubau als auch zur Sanierung von Bestandsgebäuden.

Die Geräte sind so konzipiert, dass alle Komponenten in einem einzigen, kompakten Außengerät integriert sind. Das beinhaltet den gesamten Kältekreislauf, alles Notwendige für die Belüftung, Filter und den Schaltschrank. Nach der Aufstellung auf dem Dach genügt eine ausreichende Spannungsversorgung und ein Anschluss an ein Luftkanalsystem innerhalb der Halle. Damit ist das Rooftop-Gerät einsatzbereit. Das spart Zeit und Kosten bei der Installation sowie bei der Wartung. Die Serie ist in acht unterschiedlichen Leistungsgrößen von 80 bis 180 kW und einem Luftvolumenstrom zwischen 16.000 und 33.000 m3/h erhältlich und wie alle Produktserien des Herstellers flexibel konfigurierbar.